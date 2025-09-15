Audit al Curţii de Conturi la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, pentru verificarea derulării contractului de achiziţie a ramelor CoradiaStream
Curtea de Conturi a României efectuează, începând de luni, o misiune de audit ad hoc la nivelul Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), privind derularea contractului încheiat cu Alstom Ferroviaria SpA, pentru furnizarea a 37 de rame Coradia Stream, a anunţat ARF, printr-un comunicat, transmite Agerpres.
„Sfera de cuprindere a auditului include şi verificarea modului de urmărire a clauzelor contractuale şi legalităţii modificărilor aduse prin actele adiţionale la contractul RUIC nr. 257/25.03.2022, încheiate cu furnizorul Alstom, în perioada 2022-2025. Reamintim că documentul mai sus-menţionat prevede furnizarea a 37 de rame electrice interregionale de tip Coradia Stream – RE-IR-1 şi face parte dintr-un proiect fazat, fiind derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanţată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; a doua etapă este cofinanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, se arată în comunicat.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv până la finalul acestui an, iar valoarea totală a proiectului este de 1,7 miliarde de lei.
Aceste trenuri vor circula pe toate rutele din contract (CSP-L1), respectiv: Bucureşti – Constanţa, Bucureşti – Craiova, Bucureşti – Ploieşti- Braşov – Sighişoara – Alba Iulia – Deva – Arad – Timişoara, Bucureşti – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timişoara – Arad şi Bucureşti – Craiova – Târgu Jiu – Deva.
