Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza, spun medicii, pe fondul avansului tancurilor / Printre victime se numără o femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi / Campania militară israeliană a ucis peste 65.000 de palestinieni în doi ani

Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, în timp ce tancurile Israelului au avansat mai adânc în oraşul dens populat, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

La aproape doi ani de la începutul războiului, Israel descrie Gaza City drept ”ultimul bastion al Hamas”, iar armata continuă demolarea blocurilor de locuinţe pe care le consideră folosite de gruparea militantă.

Printre victime s-au numărat o femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi, potrivit cadrelor medicale. Armata israeliană nu a comentat direct decesele, afirmând doar că a ucis ”numeroşi” militanţi.

Rudele au căutat prin ruinele unei clădiri de apartamente distruse, încercând să salveze bunuri personale.

”Mama, băiatul, fetiţa şi copilul din pântece – i-am găsit pe toţi fără viaţă”, a spus Mosallam Al-Hadad, socrul femeii, adăugând că fiul său a fost grav rănit şi i s-a amputat un picior.

Sâmbătă, Israelul anunţase extinderea operaţiunilor în zona Gaza City, susţinând că a ucis 30 de militanţi şi a descoperit arme. Duminică, martori au relatat că tancurile au înaintat spre vest, în suburbia Tel Al-Hawa.

Armata israeliană estimează că peste 450.000 de oameni au părăsit Gaza City de la începutul lunii septembrie. Hamas contestă cifra, afirmând că au plecat sub 300.000 şi că aproximativ 900.000 de civili rămân în oraş.

În sudul Israelului, sirenele de raid aerian au sunat după ce militanţi din Gaza au lansat două rachete peste graniţă; una a fost interceptată, iar cealaltă a căzut într-un câmp deschis, fără victime.

Ofensiva Israelului a atras critici internaţionale, determinând unii aliaţi occidentali să anunţe că vor recunoaşte oficial un stat palestinian înaintea Adunării Generale a ONU din această săptămână.

Premierul britanic Keir Starmer a făcut deja anunţul, marcând o schimbare majoră de politică, în pofida opoziţiei Israelului şi a dezaprobării Statelor Unite.

Între timp, familiile ostaticilor israelieni din Gaza au intensificat presiunile asupra guvernului. Mii de oameni au protestat sâmbătă seară în faţa reşedinţei premierului Benjamin Netanyahu, cerând un acord pentru încetarea războiului şi eliberarea captivilor.

Potrivit autorităţilor din Gaza, campania militară israeliană a ucis peste 65.000 de palestinieni în doi ani, majoritatea civili, a provocat foamete, a distrus cea mai mare parte a clădirilor şi a strămutat repetat populaţia teritoriului.