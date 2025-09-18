G4Media.ro
Atac armat asupra unor poliţişti în statul Pennsylvania / Trei au murit,…

Atac armat asupra unor poliţişti în statul Pennsylvania / Trei au murit, doi au fost răniți grav / Atacatorul a fost și el ucis

Un individ înarmat a deschis focul miercuri asupra a cinci poliţişti în Pennsylvania, omorând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort, a anunţat şeful poliţiei din acest stat din estul SUA, notează AFP, transmite Agerpres.

„Cinci agenţi ai forţelor de ordine au fost împuşcaţi astăzi, trei dintre ei mortal”, a declarat Christopher Paris într-o conferinţă de presă televizată, adăugând că doi poliţişti au fost duşi la spital în stare critică.

