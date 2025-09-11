Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk expune polarizarea politică a SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ceea ce trebuia să fie miercuri un minut de reculegere în Camera Reprezentanților în memoria activistului conservator Charlie Kirk, împușcat în cursul zilei în timpul unui eveniment în statul Utah, a dat naștere la strigăte și acuzații, un episod care ilustrează polarizarea politică care divide profund Statele Unite, transmite agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe măsură ce se răspândea informația că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis prin împușcare, membrii Camerei au început să dezbată cea mai bună modalitate de a onora memoria acestui activist care a jucat un rol crucial în rândul tinerilor în favoarea lui Donald Trump în timpul campaniei prezidențiale americane de anul trecut.

Laurent Boebert, reprezentant republican din Colorado, a ridicat mâna pentru a întreba dacă există un voluntar dispus să recite o rugăciune. „Rugăciunile tăcute dau rezultate tăcute”, a spus ea.

Unii democrați au întrebat atunci de ce asasinarea unor personalități mai puțin cunoscute nu a stârnit aceeași emoție, a relatat un ales care a asistat la scenă, ceea ce a declanșat injurii și acuzații de politizare a tragediilor.

Președintele Camerei, republicanul Mike Johnson, a încercat să restabilească ordinea de la tribună. „Adoptați o lege privind armele!”, a strigat o persoană neidentificată.

Charlie Kirk, cofondator al asociației conservatoare Turning Point USA și fervent susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs în cadrul unei mari adunări în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem.

Motivul atacului nu este cunoscut în acest moment. Guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, a denunțat un „asasinat politic”.

„SĂ ÎNCETEZE”

Mulți conservatori au fost revoltați de anunțul morții lui Charlie Kirk și au dat vina pe liberali, în timp ce aleșii democrați au adoptat, în general, un ton mai rezervat, denunțând violența politică în ansamblu și solicitând din nou legi mai stricte privind controlul armelor de foc.

Este o dezbatere pe care parlamentarii o cunosc prea bine. Pentru unii, ea are un caracter foarte personal.

„Nu există nicio scuză pentru violența politică în țara noastră. Trebuie să înceteze”, a declarat Steve Scalise, numărul doi în ierarhia aleșilor republicani din Camera Reprezentanților, care a supraviețuit în 2017 unui atac cu arma de foc în timp ce participa la un antrenament de baseball cu o echipă a Congresului.

„Am văzut cum această problemă a luat amploare, trebuie să reacționăm. Trebuie să înceteze”, a adăugat el.

Reacțiile divergente sugerează că moartea lui Charlie Kirk nu va face decât să adâncească prăpastia politică din Statele Unite, așa cum s-a întâmplat anul trecut în urma celor două tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump.

Ca un simbol trist, țara nu a mai fost unită în fața unei tragedii de aproape un sfert de secol, după atentatele din 11 septembrie 2001 de la New York și Washington. În această joi, se comemorează 24 de ani de la atacul terorist.

Înainte ca trăgătorul să fie identificat, personalități de dreapta au descris miercuri incidentul ca o ilustrare a atacului mai amplu al stângii împotriva conservatorismului.

„America a pierdut unul dintre cei mai buni susținători ai săi”, a scris secretarul general adjunct al Casei Albe, Stephen Miller, pe rețeaua de socializare X. „Acum trebuie să ne dedicăm cu toții înfrângerii răului care l-a răpit pe Charlie din această lume”.

„FĂRĂ MILĂ”

Fidelă mișcării trumpiste MAGA („Make America Great Again”), Laura Loomer, căreia președintele american îi acordă de obicei atenție, a cerut „reprimarea stângii cu toată puterea guvernului”.

„Fiecare grup de stânga care finanțează demonstrații violente trebuie închis și urmărit în justiție. Fără milă”, a adăugat ea.

Și mai virulent, miliardarul Elon Musk, susținător financiar al campaniei lui Donald Trump de anul trecut și, pentru o perioadă, consilier al președintelui american, a declarat pe rețeaua de socializare X, pe care o deține: „Stânga este partidul crimei”.

Donald Trump, care are obiceiul de a-și descrie rivalii politici ca fiind „lunatici de stânga radicală” și de a-i prezenta ca o amenințare existențială pentru Statele Unite, a declarat că asasinatul de miercuri este consecința unei retorici incendiare.

„Violența și crimele sunt consecințele tragice ale diabolizării celor cu care nu sunteți de acord – zi după zi, an după an – în cel mai urât și josnic mod cu putință”, a declarat el pe rețeaua sa socială Truth.

În rândul democraților, tonul a fost mai moderat. „Nu cunoaștem încă motivele persoanei care l-a împușcat mortal pe Charlie Kirk, dar acest tip de violență josnică nu are loc în democrația noastră”, a declarat fostul președinte Barack Obama într-un comunicat.

„POPORUL PIERDE ÎNTOTDEAUNA”

O excepție notabilă: guvernatorul democrat al statului Illinois, J.B. Pritzker, considerat un posibil candidat la alegerile prezidențiale americane din 2028, l-a acuzat direct pe Donald Trump că a încurajat violența politică.

„Trebuie să înceteze”, a declarat el jurnaliștilor. „În această țară există oameni care incită la violență. Retorica președintelui incită adesea la violență”.

Majoritatea populației americane respinge orice formă de violență politică. Un sondaj de opinie realizat de Reuters în octombrie anul trecut arată că o minoritate infimă (6%) dintre persoanele chestionate consideră că este „acceptabil” ca un membru al partidului lor politic să „amenințe și/sau să intimideze alte persoane în scopuri politice”.

Potrivit Ruth Braunstein, profesoară de sociologie la Universitatea Johns Hopkins, asasinarea lui Charlie Kirk ar putea „încinge” și mai mult tensiunile politice din țară, care, spune ea, sunt „deja mult prea mari”.

Unul dintre directorii Brady, un ONG care luptă împotriva violenței cu arme de foc, a îndemnat republicanii și democrații să găsească un teren comun în ceea ce privește controlul armelor.

„Violența cu arme de foc nu face discriminări. Nu ține cont de apartenența la un partid. Și poporul american pierde întotdeauna”, a declarat Christian Heyne pe rețeaua socială BlueSky.

„Știm că schimbarea este posibilă. Trebuie să încetăm să pretindem că există „tabere” și să luptăm împreună pentru a construi un viitor mai sigur”.