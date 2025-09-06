Armata israeliană le-a transmis locuitorilor din Gaza să se evacueze, în perspectiva unui viitor asalt terestru

Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Începând de acum, şi în scopul de a facilita plecarea locuitorilor oraşului, declaram zona Al-Mawasi (în sudul Fâşiei Gaza) zonă umanitară”, conform unui mesaj în limba arabă „adresat locuitorilor oraşului Gaza şi tuturor celor care se află acolo”, publicat pe reţelele sociale de colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arabofon.

„Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere către zona umanitară şi alăturaţi-vă miilor de persoane care s-au refugiat deja acolo”, adaugă textul, în timp ce ONU estimează că aproximativ un milion de persoane se află în regiunea oraşului Gaza şi avertizează asupra unui „dezastru” care va urma în cazul extinderii ofensivei israeliene asupra oraşului.

În timp ce Hamas a fost de acord în august pentru o propunere de acord de armistiţiu şi eliberare a ostaticilor din Gaza prezentată de mediatori (Egipt, Statele Unite şi Qatar), guvernul israelian cere acum mişcării islamiste palestiniene să depună armele, să elibereze toţi ostaticii pe care îi reţine şi să cedeze controlul securităţii Fâşiei Gaza către Israel, printre altele.

Într-un alt comunicat, redactat în limba engleză, armata israeliană scrie că „zona umanitară” declarată în vederea „extinderii operaţiunii terestre în Gaza” include „infrastructuri umanitare esenţiale, precum spitale de campanie, conducte de apă şi instalaţii de desalinizare, precum şi aprovizionarea continuă cu alimente, corturi, medicamente şi echipamente medicale pentru zonă”.

Ea afirmă că „efortul de ajutor umanitar pentru zona […] va continua în mod continuu, în cooperare cu ONU şi organizaţiile internaţionale, în paralel cu extinderea operaţiunii terestre”.

De la începutul războiului declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian din Fâşia Gaza, la 7 octombrie 2023, armata israeliană a efectuat numeroase bombardamente asupra zonelor pe care le declarase „umanitare” şi „sigure” pentru locuitori, afirmând că ţinteşte luptătorii Hamas care se ascund printre civili.

Zeci de palestinieni intervievaţi în oraşul Gaza de către AFP în ultimele săptămâni repetă în continuu că „nu există niciun loc sigur” în Fâşia Gaza şi că preferă să moară acolo decât să fie strămutaţi încă o dată.