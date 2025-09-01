Armata greacă se pregătește pentru orice reacție a Turciei la proiectul de conectare a Ciprului la rețeaua electrică a Greciei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Armata Greciei se pregătește pentru orice reacție a Turciei la proiectul de conectare a Ciprului la rețeaua electrică, scrie Kathimerini. Conducerea armatei grecești pregătește planuri operaționale cuprinzătoare pentru a proteja reluarea proiectului de interconectare electrică Grecia-Cipru în această toamnă, după tensiunile de anul trecut care au oprit temporar lucrările.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Surse militare au declarat pentru Kathimerini că au fost elaborate planuri operaționale pentru fiecare tip de provocare, inclusiv desfășurarea unui număr semnificativ de unități deasupra și sub suprafața mării. Pregătirile se bazează pe lecțiile învățate din incidentul de anul trecut de la Kassos, când fregatele turcești au hărțuit navele de cercetare care lucrau la proiectul Great Sea Interconnector.

„Forțele armate ale Greciei sunt pregătite să răspundă la orice scenariu, întreprinzând orice misiune operațională când și unde li se cere”, au declarat surse militare.

Marina elenă menține o supraveghere constantă din estul Ciprului până în Libia, în timp ce monitorizarea aeriană continuă cu aeronave fără pilot de tip Heron. Nava de cercetare care se așteaptă să reia cercetările – probabil NG Worker – va naviga sub escorta discretă a navelor de război grecești.

Grecia menține permanent patru unități de suprafață în regiune: o fregată cu forța UNIFIL a ONU în largul Libanului, o fregată și o navă de sprijin la sud de Creta și o fregată în largul Benghazi cu operațiunea europeană Irini. Nave mici, inclusiv bărci cu rachete și canonierele, sunt poziționate în estul Mării Egee.

Atena se pregătește pentru diverse scenarii, cu răspunsuri care variază în funcție de tipul provocării.

Scenariul probabil implică încercarea Turciei de a împiedica cercetarea prin desfășurarea de nave de război, așa cum s-a întâmplat în februarie anul trecut, când o fregată turcă a hărțuit navele de cercetare prin radio, ceea ce a dus la suspendarea temporară a plăților către firma franceză Nexans din partea operatorului elen al rețelei naționale de electricitate.

Deoarece restul traseului cablului se extinde în apele internaționale asupra cărora Turcia revendică jurisdicție, Atena evaluează toate posibilitățile. Cu toate acestea, dacă Turcia menține o navă la o „distanță sigură” în timp ce transmite mesaje radio, răspunsul Greciei ar fi măsurat.

Atena a clarificat că proiectul cablului este european și nu poate fi obstrucționat în conformitate cu dreptul internațional.