Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american din apele disputate ale Scarborough Shoal / China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda pretențiilor mai multor state din zonă
Armata chineză a anunţat, miercuri, că a monitorizat şi a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Distrugătorul a intrat în aceste ape ”fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri, a afirmat Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al armatei.
Comandamentul Indo-Pacific al SUA şi ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor şi Vietnamului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile / Pauza oferă timp celor două ţări pentru a-şi rezolva unele dintre divergenţe
China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.