G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american din apele disputate…

Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american din apele disputate ale Scarborough Shoal / China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda pretențiilor mai multor state din zonă

Articole13 Aug 0 comentarii

Armata chineză a anunţat, miercuri, că a monitorizat şi a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Distrugătorul a intrat în aceste ape ”fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri, a afirmat Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al armatei.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA şi ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor şi Vietnamului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile / Pauza oferă timp celor două ţări pentru a-şi rezolva unele dintre divergenţe

Articole12 Aug • 78 vizualizări
0 comentarii

China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump

Articole8 Aug • 332 vizualizări
1 comentariu

Insulele Solomon exclud China şi Taiwan de la un summit al insulelor din Pacific

Articole8 Aug • 1.359 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.