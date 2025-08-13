Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american din apele disputate ale Scarborough Shoal / China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda pretențiilor mai multor state din zonă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Armata chineză a anunţat, miercuri, că a monitorizat şi a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Distrugătorul a intrat în aceste ape ”fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri, a afirmat Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al armatei.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA şi ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor şi Vietnamului.