China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

China este aproape de a depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei în primul semestru din 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oficiul federal de statistică (Destatis) a anunţat vineri că în primele şase luni din acest an importurile şi exporturile Germaniei pe relaţia cu SUA au totalizat aproximativ 125 miliarde de euro (145 miliarde de dolari), în timp ce comerţul cu China a ajuns la 122,8 miliarde de euro.

„Deşi SUA şi-a putut apăra poziţia de cel mai mare partener comercial al Germaniei, diferenţa faţă de comerţul Germaniei cu China este aproape inexistentă”, a apreciat Vincent Stamer, economist la Commerzbank.

Aproximativ 10,4% din exporturile Germaniei au mers spre SUA în 2024, adică exporturi cu o valoare de 161,3 miliarde de euro, sau 183,3 miliarde de dolari, ceea ce face din SUA cea mai importantă destinaţie pentru exporturile germane, a anunţat recent Oficiul federal de statistică (Destatis). SUA au fost, de asemenea, cel mai mare partener comercial al Germaniei, atât pentru exporturi cât şi pentru importuri, luând acest titlu înapoi de la China, care l-a deţinut între 2016 şi 2023.

Schimbarea vine în condiţiile în care Germania caută să-şi reducă dependenţa de China, Berlinul citând diferenţele politice şi acuzând Beijing de practici incorecte.

„În următoarele luni, pierderile pe segmentul exporturilor Germaniei spre SUA probabil vor continua şi chiar se vor intensifica”, a declarat Juergen Matthes, şef în cadrul Institutului pentru cercetări economice de la Koln.

În primul semestru din 2025, exporturile Germaniei spre SUA au scăzut în ritm anual cu 3,9%, la 77,6 miliarde de euro.

Commerzbank se aşteaptă ca noile taxe vamale să încetinească în următorii doi ani exporturile Germaniei către Statele Unite cu 20% – 25%. „Ca rezultat, China va redeveni probabil cel mai mare partener comercial al Germaniei în acest an”, a explicat Stamer.

Importurile din China au urcat în ritm anual cu 10,7% în primele şase luni din acest an, ajungând la 81,4 miliarde de euro.

Creşterea ar putea indica că statul chinez a început să redirecţioneze comerţul din SUA către Europa, inundând pieţele din UE cu mărfuri mai ieftine, a apreciat Carsten Brzeski, analist la ING.

Exporturile germane către China au scăzut cu 14,2%, la 41,4 miliarde de euro, astfel încât deficitul comercial a ajuns la nivelul record de 40 miliarde de euro.