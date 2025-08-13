Și dacă inteligența artificială i-ar face pe unii doctori mai puțin performanți? Un studiu polonez pune sub semnul întrebării beneficiile AI pentru detectarea cancerului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Și dacă inteligența artificială (AI) nu ar îmbunătăți totul? Cel puțin așa sugerează un nou studiu medical prezentat miercuri, 13 august. Realizat în Polonia și publicat în Lancet Gastroenterology & Hepatology, acesta sugerează că, odată cu introducerea inteligenței artificiale, medicii par să devină mai puțin eficienți în detectarea tumorilor de colon, potrivit BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta este unul dintre primele studii care evocă riscul ca această tehnologie să submineze competențele specialiștilor. Utilizarea regulată a IA pare să aibă „efecte dăunătoare asupra competențelor specialiștilor în endoscopie”, rezumă autorii, iar acesta este unul dintre primele studii care încearcă să răspundă la o întrebare crucială: ce efect pot avea asupra practicii medicale instrumentele bazate pe AI, care sunt din ce în ce mai utilizate în lumea medicală?

Pentru a răspunde la această întrebare, autorii au studiat datele din mai multe centre poloneze specializate în endoscopii și colonoscopii, examinări care detectează semnele de cancer digestiv, în special cancerul de colon.Datele au fost colectate în 2021 și 2022. În această perioadă, aceste centre au generalizat utilizarea software-ului AI menit să ajute specialiștii să detecteze mai bine acest tip de tumoare. Cercetătorii nu au examinat rezultatele examinărilor efectuate cu ajutorul AI. În schimb, au analizat rezultatele celor care au continuat să fie efectuate de aceiași specialiști, dar fără asistență.

Detectarea tumorilor s-ar deteriora odată cu AI

Înainte de introducerea AI, 28,4% dintre aceste examinări au dus la detectarea unui adenom, o tumoră benignă, dar care poate degenera în cancer. Odată ce AI a fost generalizată, această rată a scăzut la 22,4%. Potrivit autorilor, acest lucru sugerează că utilizarea AI a redus capacitatea specialiștilor de a identifica tumorile în cauză.

Cu toate acestea, studiul nu ne permite să fim siguri: este posibil ca, în aceeași perioadă, alți factori decât AI să fi avut un impact asupra ratei de tumori detectate.

„Rămâne faptul că specialiștii în endoscopie ar greși dacă ar ignora rezultatele acestui studiu”, avertizează specialistul Omer Ahmad, care nu a fost implicat în studiu, în același număr din Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Pentru el, acest studiu este un prim avertisment, care trebuie cu siguranță confirmat, cu privire la pericolele IA în ceea ce privește „erodarea lentă a competențelor fundamentale”.

“Aceste rezultate aruncă o umbră asupra entuziasmului actual pentru adoptarea rapidă a tehnologiilor bazate pe inteligența artificială„, conchide el, subliniind necesitatea unei ”înțelegeri mai clare a riscurilor și beneficiilor inteligenței artificiale”.