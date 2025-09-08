Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele premii ale galei MTV Video Music Awards

Vedeta pop Ariana Grande a obţinut premiul principal al galei MTV Video Music Awards, iar Lady Gaga şi Sabrina Carpenter au obţinute premii importante la evenimentul desfăşurat duminică la New York, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Ariana Grande a câştigat premiul la categoria videoclipul anului cu piesa „Brighter Days Ahead”, obţinând cel mai important trofeu al serii la această gală la care premiile sunt decernate în urma votului fanilor.

„Arta a fost locul meu de siguranţă încă de când eram copil. Sunt atât de recunoscătoare pentru că pot să fac acest lucru”, a declarat Ariana Grande după ce i-a fost decernat premiul pe scena de la UBS Arena.

Câteva minute mai târziu Grande a obţinut premiul pentru cel mai bun videoclip pop ocazie cu care i-a mulţumit tatălui său, care apare de altfel în videoclipul piesei „Brighter Days Ahead”. Conform solistei, acesta este „cel mai bun partener de scenă şi tată din lume”.

Lady Gaga a fost încoronată artistul anului la începutul evenimentului, reuşind să le întreacă în preferinţele publicului pe favoritele VMA Taylor Swift şi Beyonce.

Gaga, aflată în prezent în turneu cu albumul „Mayhem”, a urcat pe scenă cu o rochie neagră cu violet, cu volane şi mâneci uriaşe. „Nici nu pot să încep să vă spun ce înseamnă să fii răsplătit ca artist, să fii răsplătit pentru ceva ce-ţi oferă deja atât de multe satisfacţii”, a declarat Lady Gaga la startul evenimentului, după care a plecat pentru a susţine un concert la Madison Square Garden.

Victoria lui Lady Gaga în faţa lui Beyonce şi Taylor Swift le-a împiedicat pe acestea să devină cele mai premiate artiste din istoria premiilor MTV VMA. Cele două au adunat până în prezent câte 30 premii VMA fiecare.

Lady Gaga a obţinut şi premiul pentru cea mai bună colaborare cu videoclipul piesei „Die with a Smile”, un duet cu Bruno Mars aflat în cursă şi pentru premiul videoclipul anului, câştigat de Ariana Grande.

Sabrina Carpenter a obţinut trofeul la categoria cel mai bun album cu „Short n’ Sweet”.

„Chiar nu mi se pare puţin faptul că voi vă faceţi timp din viaţa voastră pentru a asculta un album. Sunt cea mai norocoasă fată din lume” a declarat ea.

„APT.”, o colaborare dintre Bruno Mars şi solista de K-pop Rose, a câştigat premiul VMA pentru piesa anului. Rose, 28 de ani, membră a formaţiei Blackpink, a dedicat acest premiu „ciudăţeniei” de persoană care a fost la 16 ani.

„Acesta este cu adevărat un moment important pentru mine la 16 ani şi pentru oricine altcineva care visează să fie acceptat în mod egal pentru munca sa”, a declarat ea la primirea trofeului.

Cântăreaţa engleză Yungblud a intonat piesa „Crazy Train” pentru a da startul unui tribut muzical adus regretatului rocker britanic Ozzy Osbourne, alături de Nuno Bettencourt la chitară. Membrii trupei Aerosmith, Steven Tyler şi Joe Perry, s-au alăturat pentru o versiune antrenantă a piesei „Mama, I’m Coming Home”, care a ridicat publicul în picioare.

Mariah Carey a primit un premiu pentru întreaga carieră şi a vorbit despre cât de distractiv este să realizezi videoclipuri muzicale. Videoclipurile sunt „mini-filme prin care este vizualizată fantezia pură a întregului proces”, a spus ea. „Şi uneori este doar o scuză pentru a aduce drama şi a face lucruri pe care nu le-aş face în viaţa reală”.

Premiile VMA au început să fie difuzate pe MTV în 1984 şi au devenit cunoscute pentru momente memorabile, cum ar fi un sărut pe scenă între Madonna şi Britney Spears şi apariţia lui Gaga într-o rochie din carne crudă. Ceremonia de duminică a fost transmisă în direct pe CBS şi pe MTV.