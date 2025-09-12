Aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni reţinuţi în recenta razie anti-imigraţie din SUA s-au întors acasă

Circa 300 de muncitori sud-coreeni s-au întors acasă vineri, la o săptămână după ce au fost reţinuţi într-o amplă razie a serviciilor de imigrare americane care a ridicat întrebări asupra unei viitoare întoarceri a lor la lucru în Statele Unite, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Purtând măşti medicale, muncitorii au debarcat dintr-un avion charter pe aeroportul din Incheon şi au fost întâmpinaţi cu urale din partea mai multor oficiali sud-coreeni, inclusiv a şefului de cabinet prezidenţial, înainte de a fi luaţi cu autobuzul pentru reuniuni emoţionante cu familiile lor.

Întoarcerea lor a încununat o săptămână de negocieri intense lansate de Seul pentru a obţine eliberarea lor şi a-i aduce acasă, după ce au fost reţinuţi de autorităţile americane în cătuşe şi lanţuri – imagini care au şocat multă lume în Coreea de Sud, un aliat cheie al SUA.

Dificultăţile cu care se confruntă de multă vreme companiile sud-coreene în obţinerea vizelor adecvate pentru personalul specializat necesar la şantierele unor proiecte a făcut ca unii lucrători să rămână într-o zonă „cenuşie” din punct de vedere al legalităţii şederii în SUA. Cele două ţări analizează înfiinţarea unui grup de lucru pentru a lua în considerare un nou tip de viză pentru coreeni, potrivit ministrului de externe al Coreei de Sud, care a vizitat Washingtonul săptămâna aceasta.

Şeful cabinetului prezidenţial sud-coreean, Kang Hoon-sik, a afirmat că a venit la aeroport pentru a sublinia cât de serios este tratat de către preşedintele Lee Jae Myung incidentul care a afectat „oameni nevinovaţi din Coreea”.

„Trăim într-o eră a unei noi normalităţi în relaţiile cu Statele Unite”, a declarat Kang reporterilor. „Standardul se schimbă de fiecare dată şi trebuie încheiate constant acorduri, nu doar în ceea ce priveşte tarifele, ci şi în ceea ce priveşte problemele de securitate”, a notat el.

Circa 475 de persoane, majoritatea sud-coreeni, au fost arestate pe 4 septembrie de Serviciul de imigrări şi vămi al SUA (ICE) pe şantierul de construcţie a unei fabrici de baterii Hyundai-LG din statul Georgia, în sud-estul Statelor Unite. Preşedintele american Donald Trump a renunţat în cele din urmă să îi deporteze pe muncitorii reţinuţi, iar Seulul a decis să-i repatrieze.

În cadrul unei conferinţe de presă joi la Seul, preşedintele sud-coreean a atenţionat că incidentul ar putea avea un „impact semnificativ asupra deciziilor viitoare de investiţii”.

Printre muncitorii care s-au întors s-au numărat zece din China, trei din Japonia şi un cetăţean indonezian.