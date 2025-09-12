G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni reţinuţi în recenta razie anti-imigraţie din SUA…

muncitori hyundai retinuti sua
sursa foto: Captură video

Aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni reţinuţi în recenta razie anti-imigraţie din SUA s-au întors acasă

Articole12 Sep 0 comentarii

Circa 300 de muncitori sud-coreeni s-au întors acasă vineri, la o săptămână după ce au fost reţinuţi într-o amplă razie a serviciilor de imigrare americane care a ridicat întrebări asupra unei viitoare întoarceri a lor la lucru în Statele Unite, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Purtând măşti medicale, muncitorii au debarcat dintr-un avion charter pe aeroportul din Incheon şi au fost întâmpinaţi cu urale din partea mai multor oficiali sud-coreeni, inclusiv a şefului de cabinet prezidenţial, înainte de a fi luaţi cu autobuzul pentru reuniuni emoţionante cu familiile lor.

Întoarcerea lor a încununat o săptămână de negocieri intense lansate de Seul pentru a obţine eliberarea lor şi a-i aduce acasă, după ce au fost reţinuţi de autorităţile americane în cătuşe şi lanţuri – imagini care au şocat multă lume în Coreea de Sud, un aliat cheie al SUA.

Dificultăţile cu care se confruntă de multă vreme companiile sud-coreene în obţinerea vizelor adecvate pentru personalul specializat necesar la şantierele unor proiecte a făcut ca unii lucrători să rămână într-o zonă „cenuşie” din punct de vedere al legalităţii şederii în SUA. Cele două ţări analizează înfiinţarea unui grup de lucru pentru a lua în considerare un nou tip de viză pentru coreeni, potrivit ministrului de externe al Coreei de Sud, care a vizitat Washingtonul săptămâna aceasta.

Şeful cabinetului prezidenţial sud-coreean, Kang Hoon-sik, a afirmat că a venit la aeroport pentru a sublinia cât de serios este tratat de către preşedintele Lee Jae Myung incidentul care a afectat „oameni nevinovaţi din Coreea”.

„Trăim într-o eră a unei noi normalităţi în relaţiile cu Statele Unite”, a declarat Kang reporterilor. „Standardul se schimbă de fiecare dată şi trebuie încheiate constant acorduri, nu doar în ceea ce priveşte tarifele, ci şi în ceea ce priveşte problemele de securitate”, a notat el.

Circa 475 de persoane, majoritatea sud-coreeni, au fost arestate pe 4 septembrie de Serviciul de imigrări şi vămi al SUA (ICE) pe şantierul de construcţie a unei fabrici de baterii Hyundai-LG din statul Georgia, în sud-estul Statelor Unite. Preşedintele american Donald Trump a renunţat în cele din urmă să îi deporteze pe muncitorii reţinuţi, iar Seulul a decis să-i repatrieze.

În cadrul unei conferinţe de presă joi la Seul, preşedintele sud-coreean a atenţionat că incidentul ar putea avea un „impact semnificativ asupra deciziilor viitoare de investiţii”.

Printre muncitorii care s-au întors s-au numărat zece din China, trei din Japonia şi un cetăţean indonezian.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Directorul FBI este aspru criticat după ce a afirmat în mod eronat că ucigaşul lui Charlie Kirk a fost prins / Anunţurile contradictorii au dus la ore de confuzie, iar lipsa sa de experienţă este arătată acum cu degetul

Articole12 Sep • 664 vizualizări
0 comentarii

FMI: Economia SUA dă primele semne de slăbiciune / Tarifele pot alimenta riscuri inflaţioniste

Articole12 Sep • 458 vizualizări
0 comentarii

Anchetă în SUA privind chatboturile AI ale Alphabet, Meta şi alte cinci companii

Articole12 Sep • 258 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.