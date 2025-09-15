Aplicaţia electronică de înscriere la finanţare a persoanelor juridice în programul StartUpNation se deschide la 1 octombrie 2025

Aplicaţia electronică de înscriere la finanţare a persoanelor juridice în cadrul programului Start-Up Nation se va deschide începând cu 1 octombrie 2025, ora 10:00, a anunţat luni Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), transmite Agerpres.

„Formularul electronic de înscriere la finanţare a societăţilor nou-înfiinţate de către absolvenţii cursurilor de formare antreprenorială va fi activ timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului şi definitivarea tuturor modulelor de cursuri, pentru a oferi şanse egale tuturor absolvenţilor cursurilor de formare antreprenorială”, precizează ministerul, într-un comunicat.

Conform sursei citate, la 15 septembrie 2025, primii 83 de participanţi au absolvit cursul de pregătire antreprenorială şi urmează să înfiinţeze societăţi comerciale pentru a participa la cea de-a treia etapă a programului „Înscrierea la finanţare a societăţilor nou-înfiinţate de către absolvenţii cursurilor de formare antreprenorială”.

Situaţia actualizată a procesului de verificare administrativă şi de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanţi înscrişi la cursurile de formare, la 15 septembrie, este următoarea: 8.841 aplicanţi au fost acceptaţi; 2.251 aplicanţi au fost respinşi; 6.174 aplicanţi se află în diverse etape de verificare (clarificări, contestaţii, evaluări), iar 8.328 formulare urmează a fi preluate în evaluare în cel mai scurt timp.

Dintre cei 8.841 de aplicanţi acceptaţi, 1.457 urmează în prezent cursurile, 3.571 urmează să fie programaţi de către formatori la curs, 3.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectaţi, 83 de participanţi au absolvit cursul de pregătire antreprenorială iar 17 aplicanţi nu s-au prezentat la curs.