ANM: Cod galben de caniculă în opt judeţe şi în Bucureşti, sâmbătă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, valabilă sâmbătă în opt judeţe şi în Municipiul Bucureşti.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, parţial Constanţa şi Bucureşti vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor fi de 35 – 37 de grade.