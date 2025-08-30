G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

ANM: Cod galben de caniculă în opt judeţe şi în Bucureşti, sâmbătă

canicula tasnitoare temperaturi extreme
Sursa foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

ANM: Cod galben de caniculă în opt judeţe şi în Bucureşti, sâmbătă

Articole30 Aug • 62 vizualizări 0 comentarii

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, valabilă sâmbătă în opt judeţe şi în Municipiul Bucureşti.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, parţial Constanţa şi Bucureşti vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor fi de 35 – 37 de grade.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.