Ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah se accelerează / Suspiciuni de corupție și spălare de bani legate de China

Imunitate ridicată, percheziții simultane în trei orașe din două țări: justiția germană a accelerat joi ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah, suspectat de corupție și spălare de bani în legătură cu China, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

În vârstă de 48 de ani, acest membru al aripii radicale a Alternativa pentru Germania (AfD), principalul partid de opoziție din Bundestag, cunoscut pentru declarațiile sale controversate și presupusele legături cu Moscova și Beijing, a denunțat acuzațiile „absurde” și „încercări de intimidare”.

Accelerarea anchetei survine în plin proces al fostului său colaborator din Parlamentul European, acuzat de spionaj în favoarea Chinei. Chemat să depună mărturie pe 3 septembrie în fața tribunalului din Dresda, Maximilan Krah a asigurat că a aflat din presă despre suspiciunile de spionaj care planează asupra asistentului său.

Dezbatere întreruptă

Joi dimineață, președinta Bundestagului, Julia Klöckner, a întrerupt o dezbatere în plen pentru a supune la vot urgent ridicarea imunității parlamentare a alesului.

Acest lucru a permis perchezițiile de joi, solicitate de parchetul din Dresda, în spațiile profesionale și personale ale suspectului.

Contactată de AFP, parchetul a făcut referire la percheziții efectuate în „birourile suspectului din Bundestagul din Berlin, precum și în spații rezidențiale și comerciale din Dresda și, cu sprijinul Eurojust (o agenție europeană de cooperare judiciară, n.r.) și al justiției belgiene, în Bruxelles”.

Procuratura a confirmat, de asemenea, că ancheta deschisă la începutul lunii mai împotriva lui Krah viza sumele primite în timp ce era deputat european.

Aceste suspiciuni de corupție și spălare de bani sunt „legate de plăți provenite din China”, a indicat, de asemenea, procuratura din Dresda pentru AFP.

Potrivit Spiegel, între 2019 și 2023, alesul german ar fi primit peste 50.000 de euro din China, provenind de la companii apropiate fostului său colaborator, cel judecat la Dresda.

La proces, când a fost întrebat de ce l-a angajat pe acuzat, deputatul a subliniat competențele lingvistice și „cunoștințele practice” ale lui Jian Guo, legate de compania sa de import-export, pe care o reprezentase anterior în calitate de avocat. Potrivit acuzării, Jian Guo, de naționalitate germană, ar fi furnizat Beijingului informații de natură militară, în special prin intermediul unei complice, judecată împreună cu el la Dresda.

Obișnuit al derapajelor

Maximilian Krah a renunțat la mandatul de deputat european după ce a fost ales deputat de Chemnitz, în Saxonia, bastion al AfD în fosta RDG, în cadrul ultimelor alegeri legislative din februarie 2025.

Arestarea lui Jian Guo în aprilie 2024 a făcut mare vâlvă, deoarece Krah era atunci cap de listă al AfD pentru alegerile europene.

În timpul aceleiași campanii, el a provocat un scandal afirmând că un membru al SS „nu era automat un criminal”, ceea ce a dus la o ruptură în Parlamentul European cu partidul francez de extremă dreapta Rassemblement national.

Obișnuit cu derapajele, avocatul a fost apoi exclus din conducerea AfD.

Joi, partidul a părut să se distanțeze de el. Într-un comunicat succint, a cerut o anchetă transparentă și rapidă și nu și-a exprimat sprijinul explicit pentru alesul său.

„Ridicarea imunității și, în special, percheziționarea birourilor și a spațiilor private ale domnului Krah sunt evenimente grave”, au declarat liderii formațiunii, Alice Weidel și Tino Chrupalla.

De la rezultatul record obținut la alegerile legislative (20%), partidul anti-imigrație este principala forță de opoziție la coaliția condusă de conservatorul Friedrich Merz.