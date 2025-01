Ana Bogdan, eliminată în calificările Australian Open 2025

Parcursul Anei Bogdan (114 WTA) la Australian Open 2025 s-a oprit în turul întâi al calificărilor, fază a turneului de Grand Slam unde jucătoarea din România a fost învinsă de Destanee Aiava, reprezentantă a gazdelor.

Ocupantă a locului 194 WTA, Aiava s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 17 minute.

Massive victory for Aiava who knocks out No.10 seed Ana Bogdan in the first round of qualifying!

There would’ve been plenty on her mind today no doubt, but this win demonstrates how much she’s grown mentally. Awesome to see. #AusOpen https://t.co/cWu83nghCY

— Christian Montegan (@monte_sports) January 6, 2025