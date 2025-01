Anca Todoni, victorioasă în primul tur al calificărilor de la Australian Open

Anca Todoni (118 WTA) s-a calificat luni în turul al doilea al calificărilor contând pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp.

Cap de serie 12 în calificări, Anca a trecut, scor 6-1, 4-6, 6-4, de Jimenez Kasintseva, sportivă din Andorra care se găsește pe locul 156 în ierarhia WTA.

Partida a durat două ore.

Pentru Todoni urmează acum duelul cu Leyre Romero Gormaz, jucătoare din Spania care se află pe locul 158 în lume.

Reamintim că pentru a ajunge pe tabloul principal de la Australian Open, Anca Todoni trebuie să treacă de trei tururi de calificare.

After having to wait most the day to get to play. Anca came out on fire, taking the 1st set. Her opponent was able to fight back and make her work for the win. But she was up to it. Anca Todoni defeated Victoria Jimenez Kasintseva 6-1, 4-6, 6-4.

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 6, 2025