Gabriela Ruse, victorie clară în doar 51 de minute în turul întâi al calificărilor de la Australian Open

Gabriela Ruse nu a avut emoții cu Leonie Kung (Elveția, locul 221 WTA), sportiva din România obținând prezența în turul al doilea al calificărilor de la Australian Open după un succes categoric, scor 6-1, 6-1.

Ruse a avut nevoie de doar 51 de minute pentru a se impune, partida curgând într-o singură direcție.

Cap de serie 15 în calificări și ocupantă a locului 121 în ierarhia mondială, Ruse va da în turul al doilea al calificărilor de la Melbourne peste învingătoarea duelului dintre Anna-Lena Friedsam (528 WTA) și Aliona Bolsova Zadoinov (621 WTA).

Reamintim că pentru a ajunge pe tabloul principal de la Australian Open, Gabriela Ruse trebuie să treacă de trei tururi de calificare.

Playing her 1st match of 2025, and trying to qualify for AO Gabi plays great. The match was never in doubt as she took control from the start and never let go. Gabriela Ruse defeated Leonie Kung 6-1, 6-1. pic.twitter.com/9yJ55pkY1h

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 6, 2025