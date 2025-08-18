Tren Oktoberfest, între Italia și Germania, va circula în premieră, în acest an / Expresul special Roma-München oferă călătorilor bere la robinet, muzică și un meniu bavarez / Prețul unui bilet începe de la 99 de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La Munchen, Oktoberfest este un ritual care durează de mai bine de două secole, cu o avalanșă de oameni care se adună pentru a sărbători berea, muzica și prietenia. În acest an, marele festival va avea loc în perioada 20 septembrie – 5 octombrie, iar pentru călătorii din Italia se pregătește un trem care leagă inima Italiei de Nord direct de Theresienwiese, scrie Curierul Italiei, care citează presa locală.

Acesta se numește „Espresso per Monaco Speciale Oktoberfest” și face parte dintr-o gamă largă de „trenuri turistice” pe care compania feroviară italiană le propune pe diferite rute din Italia.

În ceea ce privește Bavaria, „Trenurile turistice FS” oferă un convoi care va permite pasagerilor să plece din Roma și, pentru cei care locuiesc în nord, să se îmbarce în stațiile intermediare: Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco și Pasul Brenner.

O veritabilă coloană vertebrală care leagă direct Veneto și Trentino-Alto Adige de capitala Bavariei.

Serviciul se concentrează pe două weekenduri, cele din 26-28 septembrie și din 3-5 octombrie. Promisiunea este de a transforma călătoria într-o experiență în sine, cu vagoane cu paturi pentru cei care caută intimitate, cușete pentru grupuri sau familii, dar și scaune simple pentru cei care caută o soluție mai simplă, ziua sau noaptea.

Ideea este să plecați seara și să ajungeți în München a doua zi, gata să vă cufundați în târgul berii. Drumul de întoarcere este programat pentru duminică după-amiază. Biletele încep de la 99 de euro.

La bord, atmosfera prezentată pe site-ul oficial al FS este deja una de sărbătoare, începând cu un vagon restaurant cu tematică bavareză, cu bere la robinet, muzică și un meniu conceput pentru această ocazie.

Obiectivul declarat este acela de a reînvia bucuria călătoriei cu trenul de altădată, grație unei operațiuni de recuperare și punere în valoare a garniturilor de tren pe care grupul feroviar o pune în aplicare pe mai multe linii turistice.

De asemenea, barul de la bord promite să servească de la mic dejun la aperitive, pentru a însoți călătoria fără întrerupere.

Oktoberfest-ul, pe care bavarezii îl numesc simplu „d’Wiesn”, pajiștea, își are rădăcinile în nunta regală din 12 octombrie 1810 dintre viitorul rege Ludovic și prințesa Therese: în onoarea unirii lor, au fost organizate sărbători îndelungate, inclusiv o cursă de cai care a fost atât de populară încât a fost repetată în fiecare an.

Locul festivalului – pajiștea lui Therese, în germană Theresienwiese – a devenit astfel punctul de referință pentru ceea ce este acum cel mai mare târg popular din lume, cu o medie de șase milioane de vizitatori pe an.

Evenimentul are reguli precise și o lungă tradiție.

Numai șase fabrici de bere istorice din München – Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner și Löwenbräu – sunt autorizate să servească bere și o fac în corturi mari, fiecare capabilă să găzduiască mii de persoane.

Festivalul începe oficial cu ceremonia ‘O’Zapft is!’: destuparea primului butoi de către primarul orașului München, transmisă în direct la televiziune.

Berea care se bea este o Märzen specială, puțin mai închisă la culoare și cu un gust și un conținut de alcool mai puternice decât berile tradiționale.

Pentru a o însoți, o cantitate impresionantă de salamuri, crenvurști, pui fript (Hendl), kraut și, desigur, șnițel de porc – mâncăruri care fac parte din însuși ADN-ul evenimentului.