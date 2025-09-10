Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern / Cel puțin 95 de arestări au fost operate în regiunea pariziană / 6.000 de poliţişti şi jandarmi sunt desfăşuraţi în capitală

Zeci de mii de oameni urmau să iasă miercuri în stradă în oraşele din Franţa, pentru a protesta împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern, informează agenția de știuridpa, transmite Agerpres.

Autorităţile franceze se aşteptau la blocaje rutiere şi la acte de sabotaj ca parte a îndemnurilor pentru demonstraţii la nivel naţional, chiar dacă amploarea exactă a protestelor este încă incertă.

Primele acţiuni au început miercuri dimineaţă, iar cel puțin 95 de arestări au fost efectuate în regiunea pariziană, anunţă bfmtv.com .

Această mobilizare „cetăţenească”, care va oferi o măsură a furiei sociale, vine a doua zi după numirea lui Sebastien Lecornu, fost ministru al forţelor armate, în funcţia de prim-ministru. Acesta îi succede centristului Francois Bayrou, care a demisionat după ce guvernul său a căzut după un vot de neîncredere faţă de planul său de reducere a datoriilor.

Aproximativ 6.000 de poliţişti şi jandarmi sunt desfăşuraţi în capitală, unde diverse acţiuni au fost observate de jurnaliştii AFP. În zori, de exemplu, aproximativ o sută de tineri activişti din mişcarea autonomă au blocat o staţie de autobuze din nordul Parisului, înainte ca poliţia să intervină.

La Paris, traficul este „aproape normal” pentru reţelele de metrou şi autobuz şi „perturbat”, două din trei trenuri circulând pe linia B a trenului regional RER, care traversează regiunea pariziană de la nord la sud prin centrul Parisului şi deserveşte Aeroportul Paris Charles-de-Gaulle.

Primele acţiuni au fost înregistrate şi în vestul ţării, protestatarii dând foc unor obiecte pe un viaduct din apropierea oraşului Caen (nord-est).

În multe oraşe din vestul ţării, primele încercări de blocare au loc la sensuri giratorii de obicei aglomerate, în special în Nantes.

Şi la Toulouse (sud-vest), aproximativ 200 de protestatari au blocat un sens giratoriu timp de mai puţin de o oră folosind bariere şi anvelope. Un banner negru pe care scria „Macron explosion” era arborat.

Mişcarea „Blocăm totul” s-a extins în urma prezentării unui buget de austeritate de către guvernul precedent.

Ministrul francez de interne Bruno Retailleau a anunţat că vor fi mobilizaţi 80.000 de poliţişti şi că va lua „măsuri decisive” împotriva blocării străzilor. Forţele de securitate urmau să fie desfăşurate începând de marţi seara.

Operatorul feroviar francez SNCF a anunţat perturbări ale serviciului de transport regional. Operaţiunile de pe aeroporturile Franţei ar putea de asemenea să fie blocate, a avertizat autoritatea franceză pentru aviaţie civilă DGAC.

Potrivit media franceze, se aşteaptă de asemenea proteste în companii şi universităţi.