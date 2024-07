Ambasadorul rus în Cehia, convocat la ministerul de Externe: Ucigașii copiilor din spitale sunt “scursuri ale umanității”

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, a declarat marți că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce un baraj de rachete rusești a lovit luni cel mai mare spital de copii din Ucraina și a ucis zeci de persoane în întreaga țară, scrie The Guardian.

“Am decis să îl convoc pe ambasadorul rus. Criminalii care atacă copii în spitale sunt scursuri ale umanității. Acesta a fost însărcinat să transmită mesajul la Moscova”, a scris Lipavský pe rețeaua socială X.

I have decided to summon the Russian ambassador. Murderers who attack children in hospitals are the dregs of humanity. He has been instructed to deliver the message in Moscow.

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 9, 2024