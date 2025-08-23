De ce apar mai des durerile de cap vara și cum le putem preveni

În lunile de vară, durerile de cap devin o problemă frecventă pentru multe persoane, iar specialiștii spun că nu este o simplă coincidență. Căldura intensă, umiditatea ridicată, lumina puternică a soarelui și schimbările bruște de presiune atmosferică sunt factori care pot declanșa migrene sau cefalee, conform New York Times.

Persoanele cu predispoziție la migrene sunt cele mai afectate, explică neurologii, iar cercetările confirmă parțial acest lucru. Unele studii arată că zilele caniculare și umede cresc vizitele la camerele de gardă, iar analize recente sugerează că la fiecare zece grade Celsius în plus riscul de dureri de cap poate crește cu până la 6%. Totuși, rezultatele nu sunt uniforme, pentru că sensibilitatea diferă de la un individ la altul.

Mecanismele prin care vremea influențează durerile de cap sunt complexe. Căldura poate activa nervii sensibili la temperatură sau trigemenul, implicat direct în migrene, iar deshidratarea și pierderea electroliților prin transpirație schimbă chimia creierului și cresc excitabilitatea neuronilor responsabili de durere.

Poluarea, mai intensă vara, poate inflama nervii, iar lumina puternică stimulează cortexul vizual, mai vulnerabil la persoanele cu migrene. La acestea se adaugă și scăderile bruște de presiune atmosferică, comune în timpul furtunilor de vară, care afectează sinusurile și vasele de sânge și pot provoca dureri severe.

Deși nu putem controla vremea, există strategii pentru a reduce riscul. Hidratarea constantă este esențială, iar în caz de transpirație excesivă băuturile cu electroliți pot fi de ajutor. Protecția împotriva luminii solare prin ochelari închiși la culoare sau pălării cu bor larg este la fel de importantă.

Cei care observă că migrenele se repetă odată cu schimbările de vreme pot discuta cu medicul despre tratamente preventive, inclusiv administrarea de medicamente înaintea furtunilor sau terapii zilnice în cazurile de crize frecvente. În final, durerile de cap din timpul verii nu sunt doar o neplăcere trecătoare, ci un fenomen real, influențat de mediul înconjurător, asupra căruia putem acționa prin obiceiuri simple și măsuri preventive corecte.