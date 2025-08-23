Daune de 1,5 milioane de euro, plătite de un spital din Italia unei familii / Mama unui nou-născut a adormit și și-a strivit copilul, în timp ce era internată, după naștere

Un spital din Pavia, în nordul Italiei, aproape de Milano, va trebui să plătească peste un milion de euro unui copil pentru daune permanente, 100.000 fiecăruia dintre părinți, 25.000 de euro fratelui mai mic și 35.000 de euro fiecăruia dintre bunici, în urma unui caz care s-a judecat timp de 7 ani, relatează Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă.

Mama își strivește bebelușul în prima noapte după naștere, iar spitalul a fost condamnat la plata unei despăgubiri de un milion și jumătate. Drama datează din iunie 2018, iar acum tribunalul din Pavia a acceptat cererea de despăgubire a familiei în cadrul procedurii civile.

Imediat după naștere, femeia și-a îmbrățișat bebelușul, piele la piele, și a început astfel alăptarea. Dar a fost epuizată de naștere, s-a întins pe o parte și, la scurt timp după aceea, a observat că bebelușul nu mai sugea de la sân și nu mai reacționa.

Apelul de ajutor a fost imediat, dar a venit prea târziu. Bebelușul a intrat în stop cardiac.

Copilul a supraviețuit, dar cu leziuni foarte grave și permanente: encefalopatie hipoxic-ischemică, paralizie cerebrală infantilă, absența deglutiției, crize epileptice continue. Acesta este motivul pentru care familia s-a adresat tribunalului din Pavia, solicitând ca spitalul din să fie tras la răspundere pentru incident.

Judecătorii au acceptat parțial pretențiile familiei: în hotărârea sa, aceasta a subliniat lipsa de monitorizare și faptul că mama nu a fost informată cu privire la pozițiile corecte.

Tocmai această lipsă de monitorizare a fost identificată drept cauza accidentării bebelușului.

Pentru aceasta, direcția locală de sănătate a fost considerată responsabilă în proporție de 50%.