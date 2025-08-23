G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un pilot ucrainean a murit după ce un avion MiG-29 s-a prăbușit…

Mig-29 lansând o bombă JDAM
MiG-29 lansând o bombă JDAM. Sursa foto: captură din video (YouTube / Grim Reapers)

Un pilot ucrainean a murit după ce un avion MiG-29 s-a prăbușit la aterizare

Articole23 Aug 0 comentarii

Un avion de luptă MiG-29 aparţinând forţelor aeriene ucrainene s-a prăbuşit în timpul aterizării după o misiune, iar pilotul şi-a pierdut viaţa, a anunţat sâmbătă statul major ucrainean, informează dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cauza accidentului este încă investigată.

Aparate MiG-29, care datează din epoca sovietică, formează baza micii forţe aeriene a Ucrainei, care a primit aeronave de acelaşi tip din Polonia şi Slovacia de la declanşarea invaziei ruse la scară largă din februarie 2022.

Forţele aeriene au raportat, de asemenea, atacuri cu 49 de drone ruseşti peste noapte, dintre care 36 au fost interceptate.

Atacuri în şapte locuri au fost anunţate, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat la Kiev în cursul dimineţii.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că apărarea antiaeriană era în funcţiune şi că o dronă a căzut pe un drum.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.