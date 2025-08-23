Un pilot ucrainean a murit după ce un avion MiG-29 s-a prăbușit la aterizare

Un avion de luptă MiG-29 aparţinând forţelor aeriene ucrainene s-a prăbuşit în timpul aterizării după o misiune, iar pilotul şi-a pierdut viaţa, a anunţat sâmbătă statul major ucrainean, informează dpa, transmite Agerpres.

Cauza accidentului este încă investigată.

Aparate MiG-29, care datează din epoca sovietică, formează baza micii forţe aeriene a Ucrainei, care a primit aeronave de acelaşi tip din Polonia şi Slovacia de la declanşarea invaziei ruse la scară largă din februarie 2022.

Forţele aeriene au raportat, de asemenea, atacuri cu 49 de drone ruseşti peste noapte, dintre care 36 au fost interceptate.

Atacuri în şapte locuri au fost anunţate, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat la Kiev în cursul dimineţii.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că apărarea antiaeriană era în funcţiune şi că o dronă a căzut pe un drum.