Ambasada SUA în Republica Moldova: Serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și…

Ambasada SUA în Republica Moldova: Serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor în Statele Unite și la ambasadele și consulatele SUA din străinătate vor continua, în măsura în care situația o permite, pe durata suspendării alocării bugetare

Ambasada SUA în Republica Moldova transmite că nu își mai actualiza contul de Facebook decât după reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea.

„Din cauza suspendării alocărilor bugetare, acest cont de Facebook nu va fi actualizat în mod regulat până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea.

În această perioadă, serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor în Statele Unite și la ambasadele și consulatele SUA din străinătate vor continua, în măsura în care situația o permite, pe durata suspendării alocării bugetare.

Nu vom actualiza acest cont până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea. Pentru informații despre serviciile noastre și regimul operațional, vizitați travel.state.gov.”, au scris reprezentanții ambasadei SUA în Moldova pe Facebook.

