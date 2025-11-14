Aproape jumătate dintre alegătorii occidentali sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația, potrivit unui sondaj internațional

Un sondaj important realizat de Ipsos pe un eșantion de aproape 10.000 de alegători din nouă țări – șapte din Uniunea Europeană, plus Regatul Unit și Statele Unite – a relevat că aproximativ jumătate dintre alegători sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.

Cu excepția Suediei, unde oamenii consideră că politica democratică funcționează bine, o majoritate clară este îngrijorată de riscurile la care sunt expuse sistemele lor de autoguvernare în următorii cinci ani, potrivit sondajului comunicat în exclusivitate POLITICO.

„Există o îngrijorare generalizată cu privire la modul în care funcționează democrația, oamenii simțindu-se nereprezentați în special de guvernele lor naționale”, a declarat Gideon Skinner, director senior pentru politica britanică la Ipsos.

„[Există] îngrijorări speciale cu privire la impactul știrilor false, dezinformării, lipsei de responsabilitate a politicienilor și extremismului. În majoritatea țărilor există dorința unei schimbări radicale.”

Sondajul vine pe fondul îngrijorării crescânde că democrația din Occident este amenințată. Inegalitatea bogăției la nivel mondial stimulează sprijinul pentru partidele extremiste, subminează dezbaterea și pregătește terenul pentru autoritarism, potrivit unui raport recent pentru G20.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a dezvăluit planurile de consolidare a democrației în cele 27 de țări ale UE. Criticii au afirmat însă că propunerea sa de combatere a interferențelor străine în alegerile europene este prea slabă, participarea fiind voluntară în întreaga Uniune. Autoritățile au identificat dezinformarea și amestecul Rusiei în alegerile din multe țări europene în ultimul an, de la România până la Germania.

Pentru noul sondaj, Ipsos a chestionat peste 9.800 de alegători din Marea Britanie, Franța, SUA, Spania, Italia, Suedia, Croația, Olanda și Polonia între 12 și 29 septembrie. Sondajul a relevat că, în medie, 45% dintre respondenții din toate cele nouă țări examinate erau nemulțumiți de modul în care funcționa democrația, a spus Skinner.

Alegătorii care s-au identificat ca aparținând extremelor politice – atât de extremă stânga, cât și de extremă dreapta – erau cei mai predispuși să spună că democrația eșuează.

În Franța și Țările de Jos, nivelurile de satisfacție au scăzut în ultimul an ca răspuns la turbulențele politice. Guvernul francez s-a prăbușit în repetate rânduri pe fondul unei crize continue privind bugetul național, în timp ce coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, declanșând alegeri care au avut loc în octombrie.

În niciuna dintre cele nouă țări chestionate, majoritatea alegătorilor nu considerau că guvernul național le reprezenta bine opiniile. Alegătorii din Croația și Marea Britanie erau cei mai puțin înclinați să fie de acord că guvernele lor îi reprezentau în mod eficient, doar 23% afirmând acest lucru în ambele cazuri.

În toate țările chestionate, cu excepția Poloniei – care a înregistrat o prezență ridicată la alegerile prezidențiale din acest an – mai mulți alegători au afirmat că modul în care funcționează democrația s-a înrăutățit în ultimii cinci ani. În SUA, 61% dintre alegători consideră că starea democrației s-a înrăutățit din 2020.

Alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) erau cei mai îngrijorați cu privire la ceea ce vor însemna următorii cinci ani pentru sistemele lor democratice. Respondenții au identificat ca fiind cele mai mari riscuri pentru democrație dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și ascensiunea politicilor extremiste.

În general, majoritatea persoanelor chestionate susțineau în continuare cu tărie idealurile democratice, deși în Croația mai mult de jumătate (51%) au declarat că menținerea democrației merită doar dacă aceasta asigură o bună calitate a vieții.

Ipsos a constatat că respondenții susțineau măsurile de protejare a democrației, în special legile și aplicarea acestora pentru combaterea corupției, protejarea independenței instanțelor, o mai bună educație civică în școli și reglementări împotriva știrilor false și a discursurilor de incitare la ură pe rețelele de socializare.