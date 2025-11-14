Sergio Perez, revenire remarcabilă într-un monopost de F1: Test alături de Ferrari la Imola
Sergio Perez (35 de ani) a efectuat joi un test alături de un monopost Ferrari SF-23, cel pe care Scuderia l-a folosit acum doi ani de zile în Formula 1. Este pentru prima dată când mexicanul conduce un monopost de F1 după despărțirea de RedBull Racing din toamna anului trecut.
Perez a condus un monopost „roșu” fără însemne. Testul a fost permis de către Ferrari, italienii urmând să furnizeze motoarele pentru Cadillac, echipă alături de care Sergio va reveni în Formula 1.
Respectivul test a avut loc pe circuitul de casă al Ferrari de la Imola, iar monopostul folosit a fost cel al lui Charles Leclerc.
Pilotul de teste al Scuderiei, Arthur Leclerc, a condus aceeași mașină la Fiorano la începutul acestei săptămâni.
Valtteri Bottas, coechipierul lui Perez de la Cadillac, nu a putut participa la test, el aflându-se sub contract cu Mercedes (este pilot de rezervă).
Sergio Perez a parcurs 99 de tururi și a fost supravegheat de directorul echipei Cadillac, Graeme Lowdon, și de managerul Peter Crolla, informează f1oversteer.com.
Motorsport Italy spune că cel mai bun timp scos de Sergio Perez a fost de 1:18.82. A avut o singură problemă: o ieșire pe pietriș în virajul Tamburello.
Sursa citată spune că Perez nu a forțat, dar timpul său de referință este unul destul de bun.
Sergio Perez se află în TOP 10 al piloților cu cele mai multe starturi în cursele de F1: 281.
Alături de Bottas, Perez va forma cel mai experimentat cuplu de piloți de pe grila de start din F1 în sezonul 2026.
Buenos días!
Día 2 de Checo en el test con Cadillac en Imola.
Hasta ahora en el programa de hoy, Checo ha completado 39 vueltas con el compuesto duro, y ha empujado un poco más, con su mejor tiempo de 1:17.87.
via Jacopo Rava
IG: fbphotoimages pic.twitter.com/CRct4w2ElS
— Marie🌸 (@ma_fe79) November 14, 2025
Sergio Perez has got his first taste of F1 machinery in just under a year as he tests a 2023-spec Ferrari at Imola, as he prepares for his return with Cadillac 💪⬇️
👉 https://t.co/6IBVaPgHqM#F1 pic.twitter.com/ywFUdlFcDe
— Formula 1 (@F1) November 14, 2025
Ya está haciendo Sergio Pérez su primer día del test con Cadillac sobre el SF-23 en Imola.
Mañana saldrá a hacer un segundo día de pruebas, con la intención de que ingenieros y mecánicos empiecen a familiarizarse también con el auto y sus funciones en el box. pic.twitter.com/HA9Ogdiq49
— 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) November 13, 2025
