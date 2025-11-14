Sergio Perez, revenire remarcabilă într-un monopost de F1: Test alături de Ferrari la Imola

Sergio Perez (35 de ani) a efectuat joi un test alături de un monopost Ferrari SF-23, cel pe care Scuderia l-a folosit acum doi ani de zile în Formula 1. Este pentru prima dată când mexicanul conduce un monopost de F1 după despărțirea de RedBull Racing din toamna anului trecut.

Perez a condus un monopost „roșu” fără însemne. Testul a fost permis de către Ferrari, italienii urmând să furnizeze motoarele pentru Cadillac, echipă alături de care Sergio va reveni în Formula 1.

Respectivul test a avut loc pe circuitul de casă al Ferrari de la Imola, iar monopostul folosit a fost cel al lui Charles Leclerc.

Pilotul de teste al Scuderiei, Arthur Leclerc, a condus aceeași mașină la Fiorano la începutul acestei săptămâni.

Valtteri Bottas, coechipierul lui Perez de la Cadillac, nu a putut participa la test, el aflându-se sub contract cu Mercedes (este pilot de rezervă).

Sergio Perez a parcurs 99 de tururi și a fost supravegheat de directorul echipei Cadillac, Graeme Lowdon, și de managerul Peter Crolla, informează f1oversteer.com.

Motorsport Italy spune că cel mai bun timp scos de Sergio Perez a fost de 1:18.82. A avut o singură problemă: o ieșire pe pietriș în virajul Tamburello.

Sursa citată spune că Perez nu a forțat, dar timpul său de referință este unul destul de bun.

Sergio Perez se află în TOP 10 al piloților cu cele mai multe starturi în cursele de F1: 281.

Alături de Bottas, Perez va forma cel mai experimentat cuplu de piloți de pe grila de start din F1 în sezonul 2026.

Buenos días! Día 2 de Checo en el test con Cadillac en Imola. Hasta ahora en el programa de hoy, Checo ha completado 39 vueltas con el compuesto duro, y ha empujado un poco más, con su mejor tiempo de 1:17.87. via Jacopo Rava IG: fbphotoimages pic.twitter.com/CRct4w2ElS — Marie🌸 (@ma_fe79) November 14, 2025

Sergio Perez has got his first taste of F1 machinery in just under a year as he tests a 2023-spec Ferrari at Imola, as he prepares for his return with Cadillac 💪⬇️ 👉 https://t.co/6IBVaPgHqM#F1 pic.twitter.com/ywFUdlFcDe — Formula 1 (@F1) November 14, 2025