Amazon renunță la programul de partajare a livrărilor gratuite prin programul Prime în afara gospodăriei

Amazon va renunţa, de la 1 octombrie 2025, la programul Prime Invitee, care permitea membrilor să împartă beneficiile de livrare rapidă şi gratuită cu persoane din afara gospodăriei lor. Compania a început deja să notifice utilizatorii, precizând că invitaţii vor fi informaţi separat până pe 5 septembrie, transmite CNBC, citat de News.ro.

Anterior, abonaţii Prime puteau împărţi transportul gratuit de două zile cu un alt adult, chiar dacă acesta avea o adresă diferită. Începând cu luna viitoare, doar persoanele care locuiesc efectiv la aceeaşi adresă cu titularul vor putea beneficia de partajarea avantajelor, altfel fiind nevoie de un abonament Prime separat.

În locul programului eliminat, Amazon promovează Amazon Family, prin care membrii Prime pot împărţi livrarea gratuită şi alte beneficii cu un alt adult, patru copii şi până la patru adolescenţi, atâta timp cât au fost adăugaţi în cont înainte de 7 aprilie 2025. Toţi trebuie să împărtăşească aceeaşi adresă principală de domiciliu.

Decizia vine după ce Reuters a relatat că înscrierile noi la Prime în SUA au fost sub nivelul de anul trecut şi sub ţintele interne ale companiei, deşi Amazon a transmis că abonamentele continuă să crească atât pe piaţa americană, cât şi la nivel internaţional.