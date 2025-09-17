Amazon majorează salariile angajaţilor din SUA la peste 23 de dolari pe oră

Amazon a anunţat miercuri că va face o investiţie de un miliard de dolari pentru a majora salariile şi a reduce costul planurilor de asistenţă medicală pentru angajaţii din SUA, transmite AP, transmite Agerpres.

Gigantul american al comerţului online a informat că salariul mediu va creşte la peste 23 de dolari pe oră, iar unii din cei mai buni angajaţi vor beneficia de o creştere de între 1,10 dolari şi 1,90 dolari pe oră. În medie, salariul angajaţilor cu normă întreagă va creşte cu 1.600 dolari pe an.

De asemenea, Amazon va reduce costul planurilor de asistenţă medicală la 5 dolari pe săptămână şi 5 dolari pentru coplată, începând de anul viitor. Astfel vor fi reduse contribuţiile săptămânale cu 34% şi coplata cu 87%.

Pe plan global, Amazon are 1,5 milioane de angajaţi.