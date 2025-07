Am auzit că bonurile sunt toxice. E sigur să le atingi?

Am văzut afirmații online că bonurile de hârtie conțin substanțe chimice toxice. Ar trebui să evit să le ating?

Într-un videoclip pe TikTok, dr. Tania Elliot, o influenceriță din domeniul medical, apucă un bon de la Whole Foods cu o pereche mare de clești de lemn. „Nu atinge asta”, spune ea, explicând că majoritatea bonurilor de hârtie conțin o substanță chimică „toxică” numită bisfenol A, sau BPA, care este ușor absorbită prin piele și legată de probleme de sănătate precum infertilitatea, dezechilibrele hormonale și anumite tipuri de cancer, conform The New York Times.

Astfel de afirmații se regăsesc peste tot pe internet. Iar multe dintre ele nu sunt complet greșite, spun experții. Până de curând, majoritatea bonurilor din Statele Unite conțineau BPA, un perturbator hormonal cunoscut, iar expunerea cutanată a fost legată de probleme de fertilitate, rezistență la insulină și altele.

Dar în ultimul deceniu, BPA a fost în mare parte eliminat și înlocuit cu o altă substanță chimică, bisfenol S, sau BPS.

Știm mult mai puține despre BPS, cum ar putea afecta organismul și ce niveluri de expunere pot fi considerate sigure, a spus Nancy Hopf, toxicolog industrial la Universitatea din Lausanne, Elveția.

Riscul asociat cu manipularea bonurilor de hârtie depinde probabil de mulți factori, inclusiv cât de des și cât timp le atingi. Iată ce știm.

Ce substanțe chimice sunt folosite?

Majoritatea bonurilor sunt tipărite pe un tip de hârtie numit hârtie termică, care este acoperită cu coloranți și dezvoltatori chimici care reacționează la căldură pentru a crea imaginea imprimată. „Uneori, stratul termic se simte ca o pudră pe spatele bonului”, a spus dr. Hopf. Acest strat termic conținea înainte BPA.

BPA imită estrogenul, un hormon care interacționează cu multe celule din corp, inclusiv cele din sistemul reproducător și creier, a spus Andrea Gore, profesor de farmacologie și toxicologie la Universitatea Texas din Austin. „Poate păcăli celula să creadă că este legată de estrogen, când de fapt este legată de această substanță chimică artificială”, a explicat dr. Gore.

Acest lucru ar putea, cel puțin parțial, duce la o serie de efecte secundare, inclusiv rezistență la insulină, diabet de tip 2, obezitate și infertilitate.

Majoritatea marilor retaileri din SUA au început să înlocuiască BPA cu BPS acum aproximativ un deceniu. Un studiu din 2023, realizat pe 571 de bonuri colectate din 24 de state, a concluzionat că doar 1% dintre ele mai conțineau BPA, în timp ce 85% conțineau BPS.

Nu știm dacă BPS este mai sigur decât BPA, dar există dovezi în creștere că BPS de asemenea imită estrogenul, în moduri care ar putea provoca efecte de sănătate similare, în special cele legate de reproducere, a spus dr. Gore.

Când șoarecilor însărcinați li s-a administrat BPS la niveluri comparabile cu expunerea zilnică a oamenilor, cercetătorii au descoperit că femelele născute au avut dificultăți mai mari în a rămâne însărcinate și au avut mai puțini pui, comparativ cu șoarecii care nu au primit BPS.

Într-un studiu din 2019, realizat pe 1.841 de femei însărcinate din China, oamenii de știință au descoperit că cele cu cele mai mari niveluri de BPS în urină aveau un risc cu 68% mai mare de a dezvolta diabet gestațional decât cele cu cele mai mici niveluri. Autoritățile din California au listat recent BPS ca toxic pentru reproducere, atât la bărbați, cât și la femei.

Alte studii pe șoareci au legat ingerarea BPS de obezitate, iar la copii, nivelurile mai mari de BPS în urină au fost asociate cu markeri mai mari ai rezistenței la insulină și probleme vasculare.

„Există dovezi foarte puternice și, de asemenea, o încredere mare că ambele substanțe chimice contribuie la tulburări de sănătate”, a spus dr. Gore.

Ar trebui să te îngrijoreze expunerea?

Știm că atât BPA, cât și BPS sunt absorbite prin piele și sunt asociate cu riscuri mai mari de probleme de sănătate, a spus dr. Hopf.

Și, deși ar fi dificil de dovedit că manipularea directă a bonurilor cauzează în mod direct aceste probleme, există suficiente dovezi pentru a recomanda evitarea lor și a altor produse care conțin aceste substanțe chimice, a transmis Jonathan Martin, toxicolog și profesor la Universitatea din Stockholm, prin e-mail.

Nici BPS, nici BPA nu sunt absorbite instantaneu, așa că nu ar trebui să te îngrijorezi prea mult dacă atingi un bon pentru câteva secunde sau chiar câteva minute. „Durează câteva ore bune înainte să fie absorbit”, a spus dr. Hopf.

Dacă lucrezi într-un magazin, purtarea mănușilor din nitril poate minimiza expunerea. Iar atunci când faci cumpărături, trebuie să știi că praful de pe bonurile termice poate rămâne pe mâini ore întregi, a spus dr. Hopf, așa că spală-le cât mai repede posibil. Dar nu folosi dezinfectant pentru mâini, a avertizat dr. Martin — „acesta doar va crește absorbția BPA sau BPS prin piele”.

De asemenea, știm că suprafața pielii expuse contează, așa că ține bonul doar cu vârful degetelor și nu îl lăsa pe haine sau în poșetă, și nici în locuri unde ar putea ajunge la copii. Aruncă bonul imediat după ce l-ai folosit.

Alternativ, a spus dr. Gore, poți alege să primești bon electronic ori de câte ori este posibil. „Consider că astfel mă protejez pe mine”, a spus ea, „dar mă gândesc și la casierul care manipulează mii de bonuri în fiecare zi.”