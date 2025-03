Alina Şerban: Este un cadou imens pentru mine să ajungă la oameni, în franceză, cuvintele pe care le-am scris cândva, plină de anxietate

La Paris a avut loc prezentarea traducerii în franceză a piesei de teatru «Marea ruşine» scrisă de Alina Şerban. Actriţa, regizoarea, dramaturga şi activista romă a fost prezentă la evenimentul găzduit de Mediateca Matéo Maximoff şi susţinut de ICR Paris. Cu această ocazie s-au citit replici din piesă şi a avut loc un dialog cu publicul moderat de jurnalista Isabelle Wesselingh de la Agenţia France Presse (AFP), transmite RFI.

„Pentru mine e un cadou imens. În viața mea, să pot să ajung la lume ca cuvintele pe care le-am scris cândva, plină de anxietate, să ajungă la oameni în limba lor acum, în franceză, este incredibil. Desigur că este important, ținând cont că este despre o poveste ca sclavia romilor, o poveste încă necunoscută nu numai în România, dar și în Europa. Pentru mine, ca artist, este un cadou imens. Pentru prima dată sunt și eu publicată. Gata, e oficial!”, a declarat Alina Șerban pentru RFI.

„Sunt mândră că munca mea m-a adus din nou la Paris, pentru că, trebuie s-o spun sincer. Este incredibil faptul că, în primul rând, să reușești să fii artist este încă greu, dar să fii artist de unde vin eu și toate bătăliile pe care le-am dus să ajung aici, nu am decât să fiu recunoscătoare și să mă uimesc și eu. Trebuie să mă mai opresc și să mă bucur. Nu pot să mă prefac că mi se cuvine sau că e ca la alții. Eh, încă un eveniment! Nu, trebuie să spun munca mea m-a dus la Paris. Nu a fost un iubit, nu a fost tăticul, ci doar munca mea. Ea m-a adus aici. Am fost acum într-un mediu foarte controlat, într-un spațiu în care oamenii știau că vin la o persoană romă care va vorbi despre sclavia romilor. Nu știu cum ar fi în cadrul unui festival cu mai mulți scriitori neromi. Aș putea să devin din nou incomodă. Mi s-a mai întâmplat la Paris și știu foarte bine când am venit cu «Singură la nunta mea», a fost incomod pentru publicul român să vorbesc despre discriminare. Nu știu cum ar fi fost pentru publicul român burghez să le vorbești despre sclavie. Mi-e cam teamă. Dar, ca să vorbesc nuanțat mereu despre lucruri și nu pot să vorbesc doar de rău sau doar de bine, ţin să menționez că chiar și atunci când am fost agresată verbal de unii români, etnici români, să zic așa, burghezi din Paris care s-au simțit jigniți că eu vorbesc despre discriminare, în aceeași sală, nu au reușit să-mi ia apărarea public alte fete, pentru că încă e greu să poți să aperi public. După prezentare au venit însă la mine două fete mai mai tinere, și-mi aduc aminte că au zis că s-au simțit foarte prost cu ceea ce s-a întâmplat și că le părea rău. Asta vreau să spun, că există într-adevăr ignoranță și toxicitate, să zic așa, de genul ăsta, dar există și opusul ei”, a mai declarat Alina Șerban.

