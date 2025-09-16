Alexandru Rogobete: Este momentul ca România să investească strategic în producţia internă de medicamente şi în biotehnologii medicale. Aceste direcţii ne vor permite să reducem dependenţa de importuri şi să oferim pacienţilor soluţii rapide şi sigure

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, la reuniunea informală a miniştrilor Sănătăţii din Europa, că este momentul ca România să investească strategic în producţia internă de medicamente şi în biotehnologii medicale. ”Aceste direcţii ne vor permite să reducem dependenţa de importuri şi să oferim pacienţilor soluţii rapide şi sigure”, a subliniat el, transmite News.ro.

”Astăzi am avut onoarea să reprezint România la reuniunea informală a miniştrilor Sănătăţii din Europa, organizată la Copenhaga, sub preşedinţia daneză a Consiliului Uniunii Europene. A fost un moment important pentru a pune pe masă atât priorităţile României, cât şi direcţiile europene de dezvoltare în domeniul sănătăţii”, a arătat Alexandru Rogobete, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că au fost dezbătute teme precum creşterea accesului oamenilor la medicamente şi la terapii inovatoare, reducerea inechităţilor dintre statele membre, precum şi consolidarea şi stimularea industriei farmaceutice în spaţiul european.

Ministrul Sănătăţii a menţionat că a adus în discuţie şi dezvoltarea continuă a infrastructurii spitaliceşti din România, cu accent pe creşterea capacităţii de răspuns a spitalelor la situaţii critice şi pe investiţiile majore din fonduri europene.

”România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică şi competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susţinut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producţia internă de medicamente şi în biotehnologii medicale. Aceste direcţii ne vor permite să reducem dependenţa de importuri şi să oferim pacienţilor soluţii rapide şi sigure. Prin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice şi pentru inovare. Sunt fonduri care pot fi canalizate către proiecte concrete, cu impact direct asupra pacienţilor şi asupra economiei naţionale”, a subliniat Rogobete.

El a arătat că implementarea acestei strategii de relansare economică şi de stimulare a industriei farmaceutice va contribui rapid nu doar la economia naţională, ci şi la îmbunătăţirea accesului pacienţilor la terapii inovatoare, consolidarea capacităţii de răspuns la crize sanitare, reducerea inegalităţilor în sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene.

”Acestea nu sunt doar obiective teoretice. Ele reprezintă schimbări concrete care pot fi resimţite de fiecare pacient atunci când timpul de aşteptare pentru tratament scade, când un medicament inovator este disponibil mai repede sau când spitalele noastre sunt mai bine pregătite să facă faţă provocărilor. România are acum şansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană, să îşi dezvolte capacităţi de producţie moderne şi să îşi întărească poziţia în reţelele de cooperare regională”, a adăugat ministrul Sănătăţii.