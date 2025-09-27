Alexandru Rogobete, de la Iași: Am solicitat schimbarea din funcţie a managerului spitalului. Voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie și conducerea DSP Iaşi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași, că a constat o lipsă de aplicare a protocoalelor. „S-a reacţionat mult prea târziu”, a spus Rogobete cu precizarea că a solicitat să fie schimbat din funcție managerul spitalului. El a spus de asemenea ca va demite, fără nicio discuție, și conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi.
„A fost o lipsă de aplicare a protocoalelor, s-a reacţionat mult prea târziu! Am solicitat să fie schimbat din funcție managerul spitalului. Voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie și conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi”, a spus Rogobete.
Ministrul Sănătății afirmă că în urma controalelor din spital – după decesul copiilor infectați cu o bacterie – a ieșit la iveală că timp de 10 zile nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical. Rogobete anunţă totodată că, dacă vor fi identificate fapte cu aspect penal, va anunţa Parchetul.
