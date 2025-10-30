Alexandru Rafila: Vaccinarea antigripală a copiilor este o investiție inteligentă în sănătatea publică

De Ziua Mondială de Prevenire a Gripei, 30 octombrie, specialiștii reamintesc importanța protecției copiilor și a comunității prin vaccinare. Vaccinarea copiilor împotriva gripei trebuie privită ca o măsură de protecție a întregii comunități și ca o componentă esențială a politicilor publice de prevenție, susține Prof. Dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

„Vaccinarea antigripală a copiilor este una dintre cele mai eficiente modalități de prevenire a gripei, protejând întreaga comunitate. În același timp, prin vaccinare facem o investiție inteligentă în sănătatea publică”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila.

Recent, la nivelul Parlamentului României, a avut loc masa rotundă “Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, eveniment care a dat startul unui demers național de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii.

„Demersul nostru pune în centru informarea corectă și decizia bazată pe date și dovezi științifice pentru ca părinții și autoritățile să aibă certitudinea că fiecare măsură luată are impact real asupra sănătății întregii familii, inclusiv a buniciilor care deseori au boli cronice și prin urmare pot fi mai expuși consecințelor negative ale gripei”, a adăugat Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

Specialiștii atrag atenția că principalii transmițători ai gripei sunt copiii, de două până la trei ori mai contagioși decât adulții. Din acest motiv, gripa se răspândește ușor în familie, mai ales acolo unde copiii, părinții și bunicii trăiesc împreună. Inițiativa urmărește să aducă în prim plan vaccinarea antigripală a copiilor ca modalitate de protecție directă și indirectă împotriva gripei și să schimbe modul în care părinții și autoritățile se raportează la prevenție, cu atât mai mult cu cât la nivelul sezonului de gripă 2024-2025 rata de vaccinare antigripală la copiii cu vârste între 2 și 19 ani a fost de doar 2,5%.

„Avem astăzi o fereastră de oportunitate să schimbăm percepția despre gripă și prevenție: datele arată clar că cei mici au cele mai mari incidențe și că aproape jumătate dintre copiii spitalizați nu au boli preexistente, astfel că informarea corectă a părinților și a comunității, alinierea la recomandările europene și deciziile bazate pe dovezi trebuie să devină reflexul sistemului; a preveni gripa este mai ușor decât a trata complicațiile ei, iar „Viitor fără Gripă” înseamnă protecția întregii familii, mai puține absențe de la școală și serviciu și un sistem de sănătate mai eficient.

Este un demers deschis, transparent, care respectă opțiunile individuale și pune sănătatea copiilor pe agenda publică”, a punctat Alexandru Rafila.

Acesta consideră că România are nevoie de o abordare coerentă, bazată pe colaborare între instituții, pentru a transforma vaccinarea voluntară într-un instrument eficient de prevenție. „În fiecare an, echivalentul unei clase de copii își pierde viața din cauza gripei, iar vaccinarea copiilor – inclusiv prin programe voluntare în școli – poate schimba această realitate; prin transparență, colaborare și seriozitate putem transforma vaccinarea voluntară antigripală a copiilor într-un pilon solid al politicilor de din România”, a mai spus președintele Comisiei pentru Sănătate.

Inițiativa „Viitor fără Gripă” aduce la aceeași masă reprezentanți ai sănătății, educației și societății civile, cu scopul de a face prevenția mai eficientă și mai ușor de înțeles pentru public. Campaniile de informare, materialele educaționale și urmărirea transparentă a rezultatelor vor oferi o imagine clară a progresului și a impactului real al vaccinării antigripale în România.