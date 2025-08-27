Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi: ”Ce s-a întâmplat cu livratorul nepalez nu este o surpriză, ci o consecinţă directă a instigării promovată de AUR” / ”A ataca un om pentru originea sa nu este patriotism, este o ruşine naţională„

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză AUR că vrea să transforme România într-o fortăreaţă a intoleranţei, el afirmând că atacul la adresa livratorului cetăţean străin nu este o surpriză, ci consecinţa directă a instigării promovată de AUR, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alexandru Muraru a scris, miercuri, pe Facebook, că ”violenţa xenofobă nu mai este o teorie, ci o realitate brutală pe străzile din Bucureşti”.

”Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg «roadele» cu pumnii în lumea reală. Ce s-a întâmplat cu livratorul nepalez nu este o surpriză, ci o consecinţă directă a instigării promovată de AUR. Un om care muncea cinstit a fost atacat doar pentru că este străin. Agresorul, care şi-a filmat fapta, i-a aruncat în faţă exact cuvintele pe care le aude de la tribuna politică: «invadator», «mergi în ţara ta». Când ura este ambalată în discursuri despre «apărarea ţării» şi distribuită de la vârful politicii, ea se normalizează şi, în final, explodează în violenţă fizică”, a afirmat Alexandru Muraru.

Potrivit lui Muraru, agenda AUR pare desprinsă din ”manualul Kremlinului”, propunerea de a interzice muncitorii străini fiind ”o copie la indigo a unei măsuri luate recent în Rusia”.

”Este o strategie deliberată de a importa izolaţionism şi intoleranţă, subminând valorile unei societăţi europene deschise. Contrastul este evident. În timp ce milioane de români îşi doresc să fie trataţi cu respect în străinătate, AUR vrea să transforme România într-o fortăreaţă a intoleranţei. A ataca un om pentru originea sa nu este patriotism, este o ruşine naţională”, a adăugat Muraru.

El consideră că agresorul va răspunde în faţa legii, însă a adaugat că responsabilitatea morală este mult mai sus, la cei care construiesc ”eşafodajul ideologic al urii”.

”Fiecare postare xenofobă a unui politician este o cărămidă la acest eşafodaj. Este timpul să îi numim pe aceşti arhitecţi ai urii şi să le cerem socoteală”, a adăugat Muraru.

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Potrivit procurorilor, tânărul român l-a lovit cu pumnul în zona feţei pe un bărbat din Bangladesh, provocându-i leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.