Albania va avea ministră virtuală creată de inteligența artificială pentru combaterea corupției / Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, se va ocupa de achizițiile publice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un nou ministru din Albania, însărcinat cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a-i câștiga favorurile. Acest lucru se datorează faptului că Diella, așa cum este numită, este o creație a inteligenței artificială, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prim-ministrul Edi Rama, care este pe cale să înceapă al patrulea mandat, a declarat joi că Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, va gestiona și va atribui toate licitațiile publice în care guvernul contractează companii private pentru diverse proiecte.

„Diella este primul membru al cabinetului care nu este prezent fizic, ci este creat virtual de IA”, a declarat Rama în timpul unui discurs în care și-a prezentat noul cabinet. Ea va contribui la transformarea Albaniei într-o „țară în care licitațiile publice sunt 100% lipsite de corupție”.

Acordarea acestor contracte a fost mult timp o sursă de scandaluri de corupție în Albania, o țară balcanică despre care experții spun că este un centru pentru bandele care încearcă să spele banii proveniți din traficul de droguri și arme în întreaga lume și unde corupția a ajuns până în culisele puterii.

Această imagine a complicat aderarea Albaniei la Uniunea Europeană, pe care Rama dorește să o realizeze până în 2030, dar pe care analiștii politici o consideră ambițioasă.

Guvernul nu a furnizat detalii cu privire la supravegherea umană a ministrei Diella și nici nu a abordat riscurile ca cineva să poată manipula botul de inteligență artificială.

Diella a fost lansată la începutul acestui an ca asistent virtual bazat pe inteligență artificială pe platforma e-Albania, ajutând cetățenii și întreprinderile să obțină documente de stat. Îmbrăcată în costume tradiționale albaneze, ea oferă asistență prin comenzi vocale și emite documente cu ștampile electronice, reducând întârzierile birocratice.

Nu toată lumea este convinsă. Un utilizator Facebook a spus: „Chiar și Diella va fi coruptă în Albania”. Altul a spus: „Furturile vor continua și Diella va fi învinovățită”.