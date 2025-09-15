AIEA estimează că producţia de energia nucleară s-ar putea dubla până în 2050

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi-a îmbunătăţit luni, pentru al cincilea an consecutiv, previziunile privind avansul energiei nucleare până în 2050, estimând că aceasta s-ar putea dubla în cel mai optimist scenariu, transmite EFE, transmite Agerpres.

La finalul lui 2024, existau 417 reactoare nucleare în funcţiune la nivel mondial, cu o capacitate totală de 377 Gigawaţi (GW), potrivit unui studiu al AIEA prezentat luni la Viena, unde a început Adunarea generală anuală a agenţiei ONU. În total, 8,7% din energia electrică produsă la nivel mondial în 2024 a fost produsă în centrale nucleare.

Conform celui mai optimist scenariu al AIEA, această cifră ar putea creşte la 992 GW până în 2050, în timp ce în conformitate cu un scenariu mai conservator ar ajunge la 561 GW, cu 50% mai mult decât în 2024.

Potrivit Agenţiei cu sediul la Viena, noua tehnologie a reactoarelor modulare mici (SMR) va juca un rol cheie în această extindere, reprezentând între 5% şi 24% din noile capacităţi instalate.

În cel mai optimist scenariu al său, agenţia estimează că, până în 2050, capacitatea nucleară operaţională globală se va dubla, ajungând la 2,6 ori nivelul din 2024.

Din 2021, când AIEA şi-a revizuit în sus proiecţiile, pentru prima dată de la accidentul de la Fukushima din 2011, previziunile au continuat să crească constant.

„Proiecţiile anuale în continuă creştere ale AIEA subliniază un consens global tot mai mare: energia nucleară este indispensabilă pentru realizarea unei aprovizionări curate, fiabile şi durabile”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

AIEA notează că 31 de ţări au centrale nucleare, în timp ce alte 30, inclusiv Egipt, Turcia şi Bangladesh, construiesc instalaţii nucleare pentru a genera electricitate.

Potrivit lui Grossi, unul dintre factorii care stau la baza extinderii energiei nucleare este uşurinţa finanţării prin intermediul băncilor şi instituţiilor multilaterale.

Raportul AIEA subliniază că proiecţiile iau în considerare reactoarele operaţionale, potenţialele reînnoiri ale licenţelor, închiderile planificate, modernizările de capacitate şi proiectele de construcţie planificate pentru următoarele decenii.