VIDEO Afișe instigatoare la ură care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați instruiți în tabere rusești de gherilă din Serbia și Bosnia
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, a reținut doi cetățeni străini care lipeau în Chișinău afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Potrivit consilierului prezidențial Igor Zaharov, pe străzile Capitalei, au apărut afișe care folosesc în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. Cei doi suspecți au participat la tabere de gherilă organizate de Rusia în Serbia și Bosnia, tabere ai căror cursanți era instruiți să provoace manifestări violente în Moldova.
„Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, iar instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflării acestora pe teritoriul țării noastre este pentru a fi implicați activ în perturbarea procesului electoral.
Informațiile verificate de către instituțiile specializate ale statului au stabilit că persoanele ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și Referendum, despre care anterior a comunicat Poliția Națională și Serviciul de Informații și Securitate.
Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare”, a precizat Poliția.
Consilierul prezidențial Igor Zaharov a subliniat că afișele nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și „sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”.
„Președinta Maia Sandu a avertizat recent că instrumentalizarea religiei este una dintre metodele pe care Kremlinul le va folosi pentru a crea diviziuni în societate. Să fim vigilenți și să nu cădem în capcanele acestor provocări, care vor deveni tot mai frecvente în perioada următoare”, a adăugat Zaharov.
Sute de cetățeni moldoveni au fost antrenați în Rusia, Serbia și Bosnia pentru răsturnarea guvernului din Republica Moldova, au declarat în 2024 autoritățile de la Chișinău. Ei au fost instruiți pentru lupte de stradă cu poliția și provocarea de mișcări în masă cu ajutorul dronelor cu explozibili și dispozitive incendiare.
Instructorii din aceste tabere de gherilă erau cetățeni ruși afiliați la gruparea Wagner.
