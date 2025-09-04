Aeroportul Internaţional „George Enescu” din Bacău construieşte în premieră un parc fotovoltaic / Investiţia depășește 25 de milioane de lei

Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău va construi primul parc fotovoltaic din istoria instituţiei, o investiţie de peste 25 de milioane de lei, a anunţat, joi, conducerea aeroportului, transmite Agerpres.

Proiectul prevede construirea unei centrale fotovoltaice de 1,25 MW şi a unui sistem de stocare de 2,064 MWh, care va genera anual 1.605,648 MWh de energie verde.

Astfel, aeroportul îşi va asigura peste 70% din consumul propriu de energie şi va reduce emisiile cu 982,496 tone CO2 pe an, echivalentul plantării a aproximativ 45.000 de copaci anual.

„Acest proiect nu este doar o investiţie în infrastructură, ci o dovadă de responsabilitate faţă de comunitatea pe care o deservim. Aeroportul Bacău devine mai verde, mai eficient şi mai pregătit pentru viitor”, a declarat, într-un comunicat de presă, directorul general al A.I. „George Enescu” Bacău, Radu Bezniuc.

Implementarea acestui proiect major marchează începutul unei noi etape în modernizarea şi tranziţia către un aeroport verde şi sustenabil.