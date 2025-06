Adrian Voican (ANAT): Tăind voucherele de vacanţă, oamenii se duc în concedii în străinătate şi duc banii afară / Una spunem şi alta aplicăm

Începutul anului turistic 2025 este slab, iar sectorul riscă să sufere atât pe fondul scăderii nivelului de trai al populaţiei, dar şi al majorării TVA la 19%, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican, în marja unui eveniment, transmite Agerpres.

Întrebat cum pare să fie anul turistic, Voican a răspuns: „Slab, cum să fie? Uitaţi-vă la datele statistice, nu că spun eu! Sunt scăderi, în afară de ianuarie, când am avut un sezon de iarnă foarte bun, am avut schi şi au fost staţiunile şi pârtiile pline. Deja în februarie am avut scăderi, în martie au fost scăderi şi o să vedem în continuare”.

„Păi dacă nu sunt vouchere de vacanţă şi omul aşteaptă să vadă s-or da, nu s-or da, trebuie să dea declaraţie, ce declaraţie trebuie să dea şi aşa mai departe, că trebuie să vină cu factura, nu trebuie să vină cu factura… Dar lumea nu prea mai înţelege, nu mai are răbdare şi zice ‘Băi, e cam complicat. Anul ăsta fără’. Dureros pentru noi, repet, pentru că aveau atât de mult impact pozitiv în industrie, chiar şi pentru profesorul dintr-un oraş mic de provincie (…) Cu voucher de vacanţă a mai pus şi el la cei 1.600 de anul trecut încă 1.000 de lei şi a luat un pachet de 2.600 de lei şi a plecat într-o destinaţie cu mama-soacră şi cu cei doi copii de mână pentru prima oară. Deci, nu doar voucherele de vacanţă au fost consumate, ci şi nişte bani din buzunar au fost antrenaţi cu ocazia asta. O spunem, e simplu, adică avem şi studii, nu sunt doar vorbe. E limpede ca lumina zilei. Fără asta, zice el, anul ăsta stăm acasă sau găsesc o superofertă în Bulgaria, că tot e Schengen şi nu mai stau la coadă, sau în altă parte, şi mergem să mai vedem şi altceva. Şi atunci ce a făcut statul român? Pierde nişte bani. Deci, nu zic că nu e lume pe litoral, nu zic că n-a fost frumos de 1 Mai în Vama Veche, nu zic că nu vezi plaje pline într-un anumit moment, dar contează la final diferenţa dintre venituri şi cheltuieli”, a adăugat vicepreşedintele ANAT.

De asemenea, Voican a subliniat că în lipsa voucherelor de vacanţă turismul intern va avea de suferit.

„Am văzut în programul de guvernare că vor să stimuleze exportul şi să reducă importul. Păi, mersi! Tăind voucherele de vacanţă stimulăm exportul, că oamenii se duc în vacanţă afară şi duc banii afară. Una spunem şi alta aplicăm. Şi dacă prima de incoming, care a fost o mică iniţiativă, un 40 de euro pentru cei care stau de două ori mai mult decât media – media e pe undeva pe la două nopţi, dar dacă stai patru nopţi primeşti 40 de euro – nu e dată din 2023. Deci, dacă nu avem măsuri pentru a atrage turiştii străini şi nu avem măsuri ca să stimulăm păstratul banilor în ţară, vorbim vorbe”, potrivit acestuia.

Adrian Voican a subliniat că sectorul riscă să sufere din două motive, unul fiind înrăutăţirea nivelului de trai, iar celălalt măsurile directe de majorare a taxelor în turism, respectiv TVA de la 9% la 19%.

„Oricum, turismul în acest moment riscă să sufere din două motive. De undeva nivelul de trai se va înrăutăţi, nu contează de unde, deci oamenii vor tăia din vacanţe, nici nu mai avem voucherele de vacanţă. În al doilea rând, dacă chiar loveşti în domeniul turism cu aceste măsuri directe de majorare a taxelor din turism, avem o dublă lovitură. Scade puterea de cumpărare şi cresc taxele. Pui taxe dacă ai la ce. Noi am repetat lucrurile astea de atât de multe ori, nici măcar nu spun lucruri noi. Sunt puţine şi clare şi ar trebui făcute”, a arătat el.

Oficialul ANAT a apreciat că acordarea de vouchere de vacanţă a fost o „măsură extrem de deşteaptă”, care a făcut să se tripleze numărul de unităţi de cazare, pentru că acestea erau „la negru” sau „gri”.

„O măsură extrem de deşteaptă au fost voucherele de vacanţă. S-a triplat numărul de unităţi de cazare din 2006 până în prezent. De la 6.000 de unităţi de cazare avem mult mai mult. De patru ori a crescut. Avem 26.000 – 27.500 de unităţi de cazare clasificate. Asta e o măsură la care nu-i dai cu piciorul, că s-a obţinut în ani de zile. Dar Guvernul e disperat. O să zică ‘Bine, voi ziceţi să nu tăiem de la turism, alţii zic să nu tăiem de la pensionari, alţii să nu punem TVA, alţii să nu creştem peste noapte cursul valutar, dar cum să facem?’ Şi noi le spunem: ‘Dacă este prea grea căruţa, nu poţi să mai dai cu biciul în măgăruşi, fiindcă măgăruşii vor îngenunchea sau vor fugi, vor rupe lanţul şi se vor da bătuţi şi se suie şi ei în căruţa aia trasă de mai puţini măgăruşi. Daţi greutăţile alea puse excesiv jos, pentru că economia României a crescut mult în ultimii ani. Numai din turism am văzut, din impozitul pe profit şi din TVA, am văzut creşteri fabuloase, dar nu se poate să pui mai mult. O companie care, să zicem, că iese zero pe zero şi nu plăteşte impozit pe profit totuşi plăteşte miliarde TVA, plăteşte miliarde impozite în salariile angajaţilor, CAS, CASS, susţine sistemul. Dacă împovărezi mai mult şi moare, ce ai obţinut?”, a spus acesta.

Voican a atenţionat că atunci când se măreşte cota de impozit baza de impozitare nu mai este aceeaşi.

„Ei fac o regulă de trei simplă: dacă am avut atâta şi mărim cu atâta, o să fie tot atâta. Nu, baza se schimbă când măreşti impozitul. Ei nu ştiu să gândească dinamic sau n-au timp să gândească sau n-au la ce studii de impact să apeleze şi atunci zic ‘domnule, trebuie în două zile să luăm o măsură, o luăm la ghiceală şi asta e’. Nu le fac o vină, pentru că în acest guvern avem oameni care au lucrat în turism (…) dar în programul de guvernare eu n-am văzut că au ajuns propunerile noastre concrete: un OMD naţional care să fie în stare să aibă un plan şi să gestioneze fonduri, nişte fonduri care nu vin de la guvern (…) ci dintr-o taxă de 1 euro pe noaptea de cazare. Cu 30 de milioane de nopţi de cazare, faci 30 de milioane de euro pentru promovare. Nu i-am avut niciodată. Fără chestia asta nu vom avea bani, nu va avea cine să-i cheltuiască şi vom fi vai de noi. Vrem o ţintă, să ştim pentru ce muncim. Muncim pentru 10 milioane de turişti străini, într-o perioadă de un an, doi, trei, cât ne va lăsa piaţa, cinci, şapte, zece…nu ştiu, dar să ştim că vrem 10 milioane de turişti străini. Nu e mult. (…) Vrem o ţintă, 10% din PIB şi 10 milioane de turişti străini, ca să ştim pentru ce facem nişte eforturi şi avem nişte măsuri”, a menţionat reprezentantul ANAT.

Cu toate acestea, Voican s-a declarat optimist şi a spus că are aşteptări de la acest guvern.

„Sunt optimist. Avem aşteptări, pentru că mi se pare că e un guvern serios, dar cred că nu a fost timp şi au trebuit să rezolve alte lucruri mult mai importante. Un algoritm de echilibru din punct de vedere politic e greu de obţinut ca să existe o stabilitate şi probabil că au lăsat asta pe planul 2 sau 3 sau 4. Pentru că, repet, cunosc mulţi oameni de acolo care sunt serioşi, analitici şi care nu sunt populişti şi cu vorbe pentru a ameţi auditoriul, ci ştiu ce au de făcut, dar nu cred că au ajuns acolo, pentru că noi le-am înaintat proiecţii – lucrurile pe care vi le-am spus de altfel. O strategie trebuie să fie pe o pagină, că dacă e pe 400 de pagini e maculatură. Dacă strategia e pe o pagină, astfel încât să înţeleagă oricine unde vrei să ajungi, ce vrei să faci pentru asta, e simplu şi se poate pune în aplicare, pentru că turismul este la o răscruce şi într-un networking cu multe domenii. (…) Dacă ne-ar lua ca parteneri şi-ar ţine cont în mod real de ceea ce le spunem noi, cred că rezultatele ar fi mai bune. Nu zic că nu există consultare. Avem Consiliul Consultativ al Turismului, sunt vicepreşedinte acolo. Ne întâlnim, facem o şedinţă, povestim, dar după aia ei fac tot ce ştiu. Deci ne-au consultat, dar au făcut ce au crezut sau ce au ştiut sau ce a rezultat din intersecţia presiunilor de acolo”, a concluzionat Adrian Voican.

