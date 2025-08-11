Victor Negrescu: PSD nu amenință / Trebuie să revenim la calm

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat luni, înaintea reuniunii Biroului Permanent al partidului, că “PSD nu amenință” dar își dorește să fie tratat cu respect de partenerii din coaliția de guvernare.

“PSD nu amenință. Am acceptat un premier care nu face parte din PSD (…) Nu vrem să pornim de pe poziții radicale” și “trebuie să revenim la calm”, dar “cu proiecte concrete, asumate, care la finalul zilei sunt susținute de români”, a spus social democratul, la întrebările ziariștilor.

Potrivit acestuia, nu s-a stabilit încă o dată pentru Congresul PSD care va stabili viitorul lider al partidului condus interimar de Sorin Grindeanu.

Biroul permanent al PSD se reunește luni pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu, a anunțat, pe Facebook, Sorin Grindeanu, la sfârșitul săptămânii trecute.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.” În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului, a mai scris Grindeanu „Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională. Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.” După anunțul USR că nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD a refuzat să mai participe la ședința coaliției care trebuia să aibă loc săptămâna asta, iar g4media a scris că motivul real este refuzul baronilor pesediști de a ceda 6 posturi de prefecți și subprefecți, împărțirea a 60 de agenții guvernamentale și stabilirea datei alegerilor pentru Primăria București. Potrivit unor surse multiple din coaliție, la ședința de miercuri ar fi trebuit tranșată împărțirea posturilor în administrația locală, precum și celelalte funcții din agenții. Conform protocolului coaliției, USR ar fi trebuit să primească 20 la sută din aceste posturi, iar astăzi (miercuri, 6 august, n.r.) ar fi trebuit tranșată problema prefecților și subprefecților. Din cele 40 de județe, USR ar fi trebui să-i revină opt posturi de prefecți cu funcțiile de subprefect aferente. Din aceste opt posturi, 6 ar trebui cedate de PSD și 2 de PNL.