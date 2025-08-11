Amenzi drastice în Italia pentru cei care aruncă gunoi din mașini: până la 18.000 de euro / O faptă petrecută în zonele protejate poate duce la arestare și confiscarea autoturismului

Printr-un decret intrat în vigoare de sâmbătă, 9 august, camerele de luat vederi îi vor putea filma pe automobiliștii care aruncă gunoi din mașină. Se poate ajunge la arestare, suspendarea permisului pentru o perioadă de până la șase luni și confiscarea vehiculului pentru cele mai grave încălcări ale legii, relatează Curierul Italiei.

O batistă de hârtie murdară, o cutie sau o sticlă de băutură, o pungă de gunoi. Până săptămâna trecută, pentru a amenda persoana necivilizată, era necesar ca o mașină de patrulare să o prindă în flagrant și să oprească mașina.

De sâmbătă, 9 august, în schimb, aruncarea unui deșeu dintr-un autovehicul, în mișcare sau parcat, poate costa foarte scump.

Chiar dacă credeți că ați scăpat: „factura”, acum, ar putea ajunge acasă, câteva zile mai târziu.

„În sfârșit – comentează Luigi Altamura, comandantul poliției locale din Verona – pentru că nu este doar o chestiune de decor urban: un deșeu aruncat dintr-un vehicul poate lovi un motociclist sau poate forța vehiculul din spate să frâneze brusc, provocând poate o coliziune în lanț. Și, dacă ajunge într-o gură de canal sau într-un șanț, devine un prejudiciu pentru mediu. Acum putem interveni mai eficient datorită camerelor”.

Textul decretului a modificat, de fapt, și articolul 15 din Codul rutier: „Vom putea capta și vizualiza imagini din orice sistem de supraveghere video municipal, de autostradă sau privat, în interiorul și în afara zonelor construite, și să le folosim ca probe pentru amendarea contravenienților. O încadrare clară a plăcuței de înmatriculare, interogarea bazei de date a DMV, urmărirea acesteia până la proprietar, iar amenda va fi valabilă, spre deosebire de trecut, chiar și fără imobilizarea mașinii și contestarea imediată”.

Pentru un șofer va fi dureros dacă este prins în timp ce abandonează deșeuri nepericuloase dintr-un autovehicul.

„Dacă este vorba despre o batistă sau un muc de țigară”, avertizează comandantul, „amenda este de până la 1.188 de euro, dar dacă zburați o cutie sau o băutură de sticlă după ce ați băut-o sau o pungă de gunoi există un raport la procuratură cu o amendă de 1. 500 până la 18.000 de euro.

În plus, în cazul în care fapta are loc în apropierea râurilor, în zone protejate sau în zone deja poluate și reprezintă un pericol real pentru oameni sau pentru mediu, va duce la arestare, amânată de asemenea în 48 de ore, și la o pedeapsă de la șase luni la cinci ani și jumătate. În cazurile cele mai grave, aceasta merge până la șapte ani”.

Există mai mult: suspendarea permisului de conducere.

„Poate fi impusă pentru o perioadă de până la șase luni în cazul încălcărilor penale”, spune polițistul, „dar dacă depozitarea sau eliminarea ilegală are loc cu un vehicul aparținând unei companii private, poate fi impusă și confiscarea vehiculului, cu excepția cazului în care acesta aparține unei terțe părți complet independente”.

Pentru deșeurile periculoase, pedeapsa cu închisoarea variază de la unu la cinci ani, crescând de la un an și șase luni la șase ani în cazurile agravate. Dacă un angajat care deține un vehicul de serviciu încalcă legea, proprietarul este răspunzător pentru lipsa de supraveghere: până la cinci ani și șase luni.