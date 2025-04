Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism solicită candidaţilor la Preşedinţia României să abordeze şi tema turismului – ”Turismul – marele absent din campaniile electorale”

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită public tuturor candidaţilor la funcţia de preşedinte al României să îşi exprime poziţia şi viziunea asupra turismului, într-o viitoare dezbatere televizată dedicată şi acestui domeniu strategic pentru economia şi imaginea României. Potrivit patronatului, în mod inexplicabil, turismul este constant ignorat în campaniile electorale, ”deşi este unul dintre puţinele domenii economice în care România are un potenţial enorm şi nevalorificat pe deplin”, transmite News.ro.

Potrivit ANAT, turismul înseamnă locuri de muncă, investiţii, dezvoltare regională şi promovarea valorilor şi identităţii naţionale.

„Cu toate acestea, în mod inexplicabil, turismul este constant ignorat în campaniile electorale, deşi este unul dintre puţinele domenii economice în care România are un potenţial enorm şi nevalorificat pe deplin. Din păcate, ca număr de turişti ne situăm pe ultimul loc din Uniunea Europeană, cu 2,42 de milioane de turişti anul trecut”, spun reprezentanţii ANAT.

România are nevoie de o strategie coerentă de ţară, iar turismul trebuie să fie parte din ea.

Preşedintele României, chiar dacă nu are atribuţii executive directe în acest domeniu, are rolul de garant al interesului naţional, mediator şi vector de imagine la nivel internaţional. Prin urmare, poziţia fiecărui candidat privind turismul este nu doar oportună, ci esenţială, spun ei.

„Solicităm candidaţilor la preşedinţie să răspundă public, într-o dezbatere televizată: ce loc acordă turismului în strategia de dezvoltare a României? Ce măsuri de susţinere a turismului ar promova în dialogul cu Guvernul şi Parlamentul? Ce soluţii propun pentru susţinerea antreprenorilor din turism, dezvoltarea brandului de ţară, combaterea turismului informal şi pentru atragerea turiştilor străini?”, declară Alin Burcea, preşedintele ANAT.

ANAT îşi doreşte să asiste la prezentarea, în campania electorală, a unui plan sau set de principii clare privind turismul, în cadrul programului prezidenţial al fiecărui candidat. De asemenea, îşi doreşte consultarea periodică a industriei de turism şi includerea acestui domeniu în dialogul preşedintelui cu actorii economici majori ai ţării.

ANAT adresează mai multe întrebări viitorilor preşedinţi ai ţării.

► Sustineţi voucherele de vacanţă sau ce alte mecanisme de sprijinire a acestui domeniu? Este evident că starea de sănătate şi nivelul de fericire al românilor a crescut după introducerea voucherelor de vacanţă.

► Ştiaţi că turismul are o contribuţie directă de 2% din PIB-ul României şi indirectă de 4%?

► Cum vedeţi rolul turismului în dezvoltarea economică a României şi ce loc ar trebui să ocupe în strategia naţională de dezvoltare?

► Ce măsuri aţi propune pentru a integra turismul ca pilon important în construcţia brandului de ţară?

► Sunteţi de acord ca turismul să fie inclus constant în agenda consultărilor Preşedintelui cu Guvernul şi cu actorii economici majori?

► În ce mod v-aţi implica, în calitate de Preşedinte, în promovarea externă a României ca destinaţie turistică?

► Cum evaluaţi impactul voucherelor de vacanţă asupra economiei şi stării de bine a populaţiei? Intenţionaţi să susţineţi continuarea sau extinderea acestui program?

► Ce soluţii propuneţi pentru combaterea turismului informal şi fiscalizarea corectă a acestui domeniu?

► Cum vedeţi colaborarea instituţiei prezidenţiale cu organizaţiile profesionale din turism, precum ANAT, pentru consultări periodice?

► Având în vedere că România este pe ultimul loc din UE ca număr de turişti, ce iniţiative credeţi că sunt necesare pentru atragerea turiştilor străini?

► Cum poate contribui Preşedintele României la atragerea investiţiilor străine în turism, în special în infrastructura turistică şi promovare?

► Consideraţi turismul un domeniu strategic pentru imaginea externă a României? Dacă da, cum v-aţi asuma acest rol de promotor la nivel internaţional?

► Credeţi că România are nevoie de un Pact Naţional pentru Turism, susţinut de toate partidele politice şi de Preşedinţie?

► Cum poate contribui turismul la reducerea disparităţilor regionale şi la dezvoltarea comunităţilor locale?

”Angajaţi oficial în domeniu ştiu ca turismul este la fel de eficient precum domeniul financiar şi cel din industria auto. Neoficial, foarte mulţi români trăiesc din veniturile realizate din turism. Turismul nu este un moft. Este un sector cu impact direct asupra PIB-ului, culturii, diplomaţiei şi coeziunii sociale. ANAT va continua să fie un partener activ şi vocal în reprezentarea intereselor legitime ale agenţiilor de turism şi ale întregii industrii. Este momentul ca turismul să devină o prioritate naţională!”, menţionează ANAT.