Cristiano Ronaldo se însoară / Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez

Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe, transmite News.ro.

În urmă cu ceva timp, fotbalistul de 40 de ani declarase: „Îi spun mereu: ”Când vom avea acel click”. Ar putea fi într-un an, în şase luni sau într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”. Şi acum s-a întâmplat.

Chiar luni,, partenera lui a postat o fotografie inconfundabilă pe Instagram, cea a mâinii ei cu un inel de logodnă uriaş însoţit de o frază: „Da, vreau. În aceasta şi în toate vieţile mele”.

Sub mâna Georgianei se află cea a lui CR7 şi cel mai probabil fotografia a fost făcută într-un dormitor, pe un pat cu aşternuturi albe.

Femeia de 31 de ani şi câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur au două fiice, Alana Martina (născută în noiembrie 2017) şi Bella Esmeralda (născută pe 18 aprilie 2022). În serialul „Eu sunt Georgina”, un portret intim al femeii care împarte viaţa cu CR7, difuzat între 2022 şi 2023 pe Netflix, ea a vorbit despre căsătorie şi a explicat că problema „nu este la ea”.