G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cristiano Ronaldo se însoară / Georgina Rodriguez a primit inelul de la…

cristiano ronaldo inel de logodna
sursa foto: Captură Instagram

Cristiano Ronaldo se însoară / Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez

Sportz11 Aug 0 comentarii

Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În urmă cu ceva timp, fotbalistul de 40 de ani declarase: „Îi spun mereu: ”Când vom avea acel click”. Ar putea fi într-un an, în şase luni sau într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”. Şi acum s-a întâmplat.

Chiar luni,, partenera lui a postat o fotografie inconfundabilă pe Instagram, cea a mâinii ei cu un inel de logodnă uriaş însoţit de o frază: „Da, vreau. În aceasta şi în toate vieţile mele”.

Sub mâna Georgianei se află cea a lui CR7 şi cel mai probabil fotografia a fost făcută într-un dormitor, pe un pat cu aşternuturi albe.

Femeia de 31 de ani şi câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur au două fiice, Alana Martina (născută în noiembrie 2017) şi Bella Esmeralda (născută pe 18 aprilie 2022). În serialul „Eu sunt Georgina”, un portret intim al femeii care împarte viaţa cu CR7, difuzat între 2022 şi 2023 pe Netflix, ea a vorbit despre căsătorie şi a explicat că problema „nu este la ea”.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.