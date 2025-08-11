Armata israeliană anunţă o nouă fază în ofensiva sa împotriva oraşului Gaza

Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe „o nouă etapă” în lupta sa în Fâşia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în oraşul Gaza, capitala enclavei palestiniene, informează EFE.

„Ne aflăm la începutul unei noi etape în luptele din Gaza”, a spus Zamir într-o evaluare a Statului Major, adăugând că armata va menţine „profesionalismul şi principiile care guvernează acţiunile sale”.”Vom face acest lucru cu pregătirea trupelor şi a echipamentelor, având întotdeauna în vedere ostaticii: vom face tot posibilul pentru a le proteja vieţile şi a-i aduce înapoi acasă”, a declarat şeful Statului Major israelian, transmite Agerpres.

Zamir s-a referit la cei 50 deţinuţi aflaţi încă în Gaza (dintre care 20 sunt în viaţă) după ce propunerea guvernului israelian de a cuceri oraşul Gaza a îngrijorat forţele armate având în vedere posibilitatea de a pune în pericol viaţa ostaticilor dacă trupele încep să opereze în zonele în care aceştia sunt reţinuţi de miliţiile palestiniene.

„Armata va putea prelua controlul operaţional asupra oraşului Gaza aşa cum a făcut în Khan Younis şi Rafah. Trupele noastre au desfăşurat deja operaţiuni terestre acolo anterior şi vom putea face asta din nou”, a continuat Eyal Zamir.

Se estimează că în jur de un milion de palestinieni trăiesc în oraşul Gaza, mulţi fiind refugiaţi veniţi din alte puncte ale enclavei, în special din nord (Jabalia, Beit Hanoun şi Beit Lahia).

Cabinetul de securitate israelian a aprobat joia trecută extinderea ofensivei în Gaza către „ultimele două bastioane ale Hamasului” din enclavă, conform declaraţiilor făcute de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, într-o conferinţă de presă duminică.

În afara oraşului Gaza, premierul Benjamin Netanyahu a indicat ca al doilea bastion taberele de refugiaţi care se întind de-a lungul coastei, în centrul şi sudul Fâşiei Gaza, în zona Mawasi, unde sunt înghesuite peste 425.000 de persoane, conform ONU.

Şeful armatei israeliene nu s-a pronunţat cu privire la aceste tabere.

Mai multe instituţii de presă israeliene au raportat despre îngrijorarea armatei cu privire la trecerea la operaţiuni militare în aceste zone. În mod obişnuit, forţele armate evită să intre în acele zone în care consideră că ar putea exista ostatici pentru a nu le pune în pericol securitatea.

Aproape 61.500 de persoane au fost ucise în Fâşia Gaza de la începutul ofensivei israeliene în octombrie 2023, într-o situaţie denunţată ca genocid de ţări precum Africa de Sud în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), noţiune folosită, de asemenea, de organizaţii internaţionale şi israeliene pentru drepturile omului.