Lista rușinii. Ministrul Cseke Attila propune ca datoriile persoanelor fizice să nu…

bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Lista rușinii. Ministrul Cseke Attila propune ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii, dar cred că unii vor plăti”

Articole11 Aug 1 comentariu

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele de frica ruşinii, transmite News.ro.

Întrebat, luni seară, la Antena 3, despre o eventuală introducere a măsurii publicării unor liste cu contribuabilii care nu îşi achită taxele şi impozitele, ministrul Cseke Attila a precizat că el consideră că o astfel de decizie ar fi eficientă.

”Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură şi sper că se va pune în aplicare. Am avut cinci dezbateri foarte bune cu primăriile şi preşedinţii de consilii judeţene. Această propunere a venit de la o asociaţie, de la Asociaţia Comunelor din România, care ne-a semnalat că astăzi este considerat secret fiscal natura şi valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Drept urmare, nu poate fi pus pe site-ul unei primării sau pe site-ul ANAF-ului”, a explicat Cseke Attila.

Potrivit acestuia, se va veni cu propunerea să nu mai fie secret fiscal problema legată de debitele unui contribuabil.

”Am identificat textul legal şi propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal. Din câte am văzut noi, nu întotdeauna a fost aşa. Am avut perioade în care această informaţie legat de faptul că Popescu Ion este datornic pe impozitul pe clădiri cu 1.000 de lei pentru Primăria sectorului 2 era publică şi se afişa. La un moment dat, această informaţie a fost clasificată ca şi secret fiscal pe legislaţie. Noi dorim să arătăm transparenţă şi eu sunt convins că dacă acest lucru se va face, va avea şi eficienţă”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

Întrebat dacă ruşinea va determina o persoană să-şi achite datoriile, ministrul Cseke Attila a răspuns: ”Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii. Şi nici nu vreau să fac alte tipuri de afirmaţii, dar cred că unii vor plăti”.

