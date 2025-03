Administraţia Trump va reduce sprijinul pentru vaccinuri acordat ţărilor în curs de dezvoltare

Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să reducă finanţarea pentru GAVI, o organizaţie globală din domeniul sănătăţii care are ca obiectiv creşterea accesului la vaccinuri în ţările în curs de dezvoltare, a raportat cotidianul The New York Times (NYT), citat de agenţia de presă Xinhua, informație preluată de Agerpres.

Decizia a fost inclusă într-un document de 281 de pagini pe care Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) l-a trimis Congresului american luni seară, potrivit NYT, care a obţinut o copie a documentului.

Acesta enumeră programele de ajutor internaţional care vor fi desfiinţate de administraţia Trump, precum şi pe cele care vor fi menţinute.

„Documentele oferă o imagine de ansamblu a dimensiunii extraordinare a retragerii administraţiei din efortul de o jumătate de secol de a prezenta Statele Unite în faţa lumii în curs de dezvoltare ca pe un aliat plin de compasiune şi de a conduce lupta împotriva bolilor infecţioase care ucid milioane de oameni anual”, se arată în articolul publicat de NYT.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a confirmat că suprimările din acea listă sunt corecte şi a declarat că „fiecare atribuire reziliată a fost revizuită în mod individual pentru a permite alinierea cu priorităţile agenţiei şi ale administraţiei, iar rezilierile au fost executate atunci când secretarul (Marco) Rubio a stabilit că atribuirea a fost incompatibilă cu interesul naţional sau cu priorităţile politice ale agenţiei”, precizează acelaşi articol.

De la înfiinţarea sa în 2000, GAVI a contribuit la vaccinarea a peste 1,1 miliarde de copii din 78 de ţări, prevenind peste 18,8 milioane de decese viitoare.