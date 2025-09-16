Administraţia Trump va acorda 500 de milioane de dolari universităţilor istorice afro-americane şi ale amerindienilor

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat luni planuri de a investi 500 de milioane de dolari în colegii şi universităţi istorice tribale şi de culoare, la câteva zile după ce a pus capăt acordării a 350 de milioane de dolari în granturi pentru programe destinate colegiilor cu un număr mare de studenţi hispanici şi altor instituţii ce deservesc minorităţile, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Colegiile şi universităţile istorice de culoare (TCCU) şi universităţile şi colegiile controlate de triburi (HBCU, stabilite şi operate de triburile amerindiene) vor primi, adiţional, 495 de milioane de dolari pe lângă investiţia anticipată pentru 2025, o creştere de 48,4%, respectiv 109,3%, a anunţat Departamentul Educaţiei într-un comunicat.

În total, HBCU vor primi peste 1,34 miliarde de dolari, iar TCCU vor primi peste 108 milioane de dolari de la departament pentru anul fiscal 2025.

Departamentul Educaţiei a declarat că finanţarea „va fi reutilizată de la programe pe care departamentul le-a considerat ca nefiind în interesul superior al elevilor şi al familiilor”.

Trump a folosit finanţarea federală ca punct de sprijin în relaţiile sale cu instituţiile de învăţământ. El a ameninţat că va reduce finanţarea federală pentru universităţi şi colegii din cauza unei serii de probleme, cum ar fi protestele propalestiniene împotriva atacului Israelului, un aliat al SUA, asupra Fâşiei Gaza, politicile transgender, iniţiativele climatice şi programele de diversitate, echitate şi incluziune.

„Departamentul a examinat cu atenţie granturile noastre federale, asigurându-se că contribuabilii nu finanţează programe discriminatorii rasial, ci acele programe care promovează meritul şi excelenţa în educaţie”, a declarat luni secretarul american pentru educaţie, Linda McMahon.