Adidas, acuzat de apropriere culturală: scuze publice pentru pantofii inspirați din tradiția mexicană Oaxaca

Designerul american de modă Willy Chavarria și-a cerut scuze după ce un pantof creat în colaborare cu Adidas Originals a fost criticat pentru „apropriere culturală”. Modelul Oaxaca Slip-On a fost inspirat de sandalele tradiționale din piele cunoscute sub numele de huaraches, realizate de meșteșugari indigeni din Mexic, relatează BBC.

Președintele Mexicului s-a numărat printre cei care au criticat încălțămintea, despre care s-a relatat că a fost produsă în China fără consultarea sau creditarea comunităților care au creat designul original.

„Îmi pare profund rău că acest pantof a fost apropriat în acest design și că nu a fost dezvoltat într-un parteneriat direct și semnificativ cu comunitatea din Oaxaca”, a declarat Chavarria, într-un comunicat trimis BBC.

Aproprierea culturală este definită ca „adoptarea neautorizată sau inadecvată a obiceiurilor, practicilor, ideilor unui popor de către membri ai unei societăți în general mai dominante”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a afirmat într-o conferință de presă: „Marile companii iau adesea produse, idei și designuri din comunități indigene.”

Ea a adăugat: „Analizăm partea juridică pentru a putea să îi sprijinim.”

Adidas a contactat oficiali din Oaxaca pentru a discuta „restituirea către oamenii ale căror creații au fost plagiate”, a declarat Marina Nunez, adjunctul ministrului culturii din Mexic.

Într-o declarație trimisă prin email BBC, Adidas a afirmat că „recunoaște și apreciază bogăția culturală a comunităților indigene din Mexic și valoarea patrimoniului lor artizanal.”

„Modelul Oaxaca Slip-On a fost inspirat de un design din Oaxaca, înrădăcinat în tradiția din Villa Hidalgo Yalálag. Ne cerem scuze public și ne reafirmăm angajamentul de a colabora cu Yalálag într-un dialog respectuos care onorează moștenirea lor culturală.”

Imaginile promoționale ale încălțămintei negre, cu vârf deschis, au fost retrase atât de pe conturile de social media ale brandului, cât și ale lui Chavarria.

În declarația sa, designerul a spus că a dorit „să vorbească din inimă despre modelul Oaxaca Slip-On creat împreună cu Adidas”.

„Intenția a fost mereu de a onora spiritul cultural și artistic puternic al regiunii Oaxaca și al comunităților sale creative, un loc a cărui frumusețe și rezistență m-au inspirat. Numele Oaxaca nu este doar un cuvânt este o cultură vie, cu oameni și istorie.”

El a adăugat că îi pare „profund rău” că nu a colaborat direct cu comunitatea din Oaxaca la acest design.

„Acest lucru este sub nivelul de respect și abordarea colaborativă pe care Oaxaca, comunitatea zapotecă din Villa Hidalgo Yalálag și oamenii săi o merită. Știu că dragostea nu este doar oferită – se câștigă prin acțiune.”

Willy Chavarria a fost vicepreședinte senior de design la Calvin Klein până în 2024 și este fondatorul și directorul creativ al brandului care îi poartă numele.

Potrivit Associated Press, Adidas a răspuns autorităților mexicane într-o scrisoare trimisă vineri, afirmând că „apreciază profund bogăția culturală a poporului indigen din Mexic și recunoaște relevanța criticilor” și solicitând o întâlnire pentru a discuta modalități de „reparare a prejudiciului” adus comunităților indigene.