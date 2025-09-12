Aderarea Republicii Moldova la UE este ameninţată dacă grupurile proruse câştigă alegerile, transmit șeful Parlamentului și premierul de la Chișinău

Ambiţiile Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană ar putea fi stopate dacă ţara nu reuşeşte să restabilească un parlament pro-european, au declarat joi înalţi oficiali moldoveni, în timp ce un sondaj de opinie plasează opoziţia prorusă în frunte, în campania electorală generală, a relatat joi Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele parlamentului şi prim-ministrul, membri de rang înalt ai partidului PAS al preşedintei Maia Sandu, au declarat că dorinţa ei de a adera la UE se află în mâinile alegătorilor din Republica Moldova, unul dintre cele mai sărace state din Europa, situat între Ucraina şi România.

Sandu este o critică vocală a invaziei Rusiei în Ucraina, care a afectat grav Republica Moldova, dronele ruse aterizând în mod repetat pe teritoriul său. Venită la putere cu promisiunea de a elimina corupţia, Sandu a fost realeasă anul trecut, iar alegătorii au aprobat la limită dorinţa ei de aderare la UE într-un referendum.

„Nu trebuie să ne facem iluzii. UE nu va finanţa un guvern orientat spre Kremlin”, a declarat preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, într-o conferinţă de presă. „Integrarea cu UE ar fi oprită, şansa de a adera în 2028 ar fi pierdută, iar clanurile criminale ar reveni”, a avertizat el.

Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că doar alegătorii pot „salva Moldova de cei care au jefuit-o şi au vândut-o”.

PAS, care deţine 61 din cele 101 de mandate din actualul parlament, a cobortât pentru prima dată pe locul al doilea într-un sondaj publicat săptămâna aceasta, cu 34,7% de susţinere, în urma celor 36% ale Blocului Patriotic prorus, care include socialişti şi comunişti.

Principalul lider al Blocului Patriotic, fostul preşedinte socialist Igor Dodon, este de părere că politicile proeuropene au afectat moldovenii de rând.

Analistul politic Vitalie Andrievschii a declarat că Blocul Patriotic a beneficiat de „o campanie destul de activă şi agresivă pentru a convinge alegătorii de necesitatea schimbării. Încă nu se poate spune acelaşi lucru despre PAS”.

Sondajul a arătat că alte două partide ar putea câştiga mandate – Partidul Nostru, condus de un fost primar al celui de-al doilea oraş ca mărime din Moldova, Bălţi, cu 8,4%, şi Blocul Alternativ, acuzat de guvern că ar avea afinităţi pro-Kremlin, cu 7,9%.

Sondajul nu a luat în considerare 1 milion de alegători care trăiesc în străinătate şi care tind să o susţină puternic pe Sandu. Analiştii au sugerat că, dacă PAS nu va obţine o majoritate, Sandu ar forma mai degrabă o coaliţie cu Partidul Nostru decât să numească un prim-ministru prorus.