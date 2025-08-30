Acțiune de amploare la Vama Borș II / Polițiștii bihoreni au scos în teren câinii antrenați să depisteze drogurile și tutunul

În parcarea dinaintea ieşirii din ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei Borş II, poliţiştii bihoreni au desfăşurat, vienri, o acţiune preventivă de amploare, scrie ebihoreanul.ro. Verificările au fost efectuate de echipe mixte formate din poliţişti rutieri, de frontieră, de la crimă organizată şi criminalişti, sprijiniţi de câini special antrenaţi pentru depistarea substanţelor interzise.

„De astăzi, de la ora 14:00, la nivel naţional se desfăşoară activitate un sistem integrat la care participă colegi din cadrul formaţiilor de poliţie rutieră, crimă organizată, poliţie de frontieră şi colegii din cadrul structurii de criminalistică. Obiectivul principal este asigurarea gradului de siguranţă şi ordine publică”, a explicat comisar-şef Adrian Cioară (foto jos), şeful Serviciului Rutier Bihor.

Poliţiştii au oprit maşinile care se îndreptau spre ieşirea din ţară prin Borş II şi i-au controlat pe şoferi. Aceştia au fost testaţi cu etilotestul, documentele le-au fost verificate prin aplicaţiile integrate ale Poliţiei Române, iar autoturismele au fost controlate de echipele antidrog, cu ajutorul câinilor special antrenaţi. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro